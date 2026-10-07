TFF'de bir istifa daha: Yeğeni de bıraktı gitti

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Federasyon, Genel Sekreter Abdullah Ayaz'ın görevinden istifa ettiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, Ayaz'ın istifasını 5 Ekim 2026 tarihinde federasyona sunduğu belirtildi. Açıklamada, deneyimli yöneticiye görev süresi boyunca yaptığı çalışmalar için teşekkür edildi.

TFF RESMEN DUYURDU

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Abdullah Ayaz, 5 Ekim 2026 tarihinde görevinden istifasını Türkiye Futbol Federasyonu'na sunmuştur.

Sayın Abdullah Ayaz'a bugüne kadar gerçekleştirdiği özverili çalışmaları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını dileriz."

HACIOSMANOĞLU'NUN YEĞENİ

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, Abdullah Ayaz'ın TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile olan akrabalık bağı bulunmakta.

Ayaz, Hacıosmanoğlu'nun ablasının oğlu olduğu daha önce kamuoyuna yansımıştı. Hacıosmanoğlu da 2026 yılında yaptığı bir açıklamada TFF'de görev verdiği tek akrabasının yeğeni Abdullah Ayaz olduğunu söylemişti.

Ayaz, TFF Yönetim Kurulu kararıyla 24 Temmuz 2024'te Genel Sekreterlik görevine getirilmişti. Federasyonun resmi duyurusunda Ayaz'ın daha önce çeşitli profesyonel futbol ve basketbol kulüpleri ile sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptığı ve 10 yıllık kamu yöneticiliği tecrübesine sahip olduğu belirtilmişti.

İSTİFANIN NEDENİ AÇIKLANMADI

TFF'nin açıklamasında Abdullah Ayaz'ın görevinden ayrılma gerekçesine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Ayaz'ın istifasının ardından TFF Genel Sekreterliği görevine kimin getirileceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.