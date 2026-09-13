Süper Lig maçında tavuklu pilav yediler hastaneye kaldırıldılar

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Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmada görev yapan, çoğu jandarma personeli yaklaşık 50 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Alanya Oba Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından bazı görevliler, rahatsızlanmaları üzerine çevredeki hastanelere gitti.

Yapılan ilk müdahalelerin ardından güvenlik görevlilerinin bir kısmı taburcu edildi.

ÇAVUŞOĞLU: GIDA ZEHİRLENMESİ

Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, görevlilerin gıda zehirlenmesi yaşadığının tahmin edildiğini söyledi.

Statta görev yapan güvenlik güçlerine tavuklu pilav dağıtıldığını anlatan Çavuşoğlu, "Maçta dağıtılan tavuklu pilavdan zehirlenmiş olabilirler. Çoğu jandarma personeli. Çok şükür sağlık durumları yerinde. Satışı yapan firmanın ürünleriyle ilgili numuneler alındı. Gerekli incelemeler yapılacak" dedi.

Hastaneye, çoğu jandarma personeli yaklaşık 50 kişinin başvurdu. (AA)