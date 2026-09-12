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Göztepe'de kötü gidişat sürüyor

Süper Lig'de Alanyaspor ile Göztepe yenişemedi. Taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Göztepe'de kötü gidişat sürüyor

Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadı'nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

GÖZTEPE SON SIRADA KALDI

Bu sonuçla birlikte 8 puana ulaşan Alanyaspor, 5. sırada yer aldı. Kötü gidişatı devam eden Göztepe ise 2 puanla ligin son sırasında kaldı.

DETAYLAR

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Ozan Ergün, Mehmet Emin Tuğral, Erkan Akbulut

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Fatih Aksoy, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek (Dk. 57 Yusuf Özdemir), Duarte (Dk. 58 Hagi), Fernandes (Dk. 77 İbrahim Kaya), Meschack (Dk. 90 Hwang), Omar Ben Ali (Dk. 58 Cedric)

Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Ege Yıldırım, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney (Dk. 90+3 Bekir Böke), Matos (Dk. 79 Anjorin), Akonnor, Antunes (Dk. 60 Efkan Bekiroğlu), Henrique (Dk. 60 Janderson), Juan (Dk. 79 Armstrong)

Goller: Dk. 28 Rhaldney, Dk. 73 Juan (Penaltıdan) (Göztepe), Dk. 63 Fernandes, Dk. 75 Makouta (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Juan (Göztepe), Dk. 65 Hagi, Dk. 72 Lima (Corendon Alanyaspor)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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