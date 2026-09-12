Göztepe'de kötü gidişat sürüyor
Süper Lig'de Alanyaspor ile Göztepe yenişemedi. Taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadı'nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
GÖZTEPE SON SIRADA KALDI
Bu sonuçla birlikte 8 puana ulaşan Alanyaspor, 5. sırada yer aldı. Kötü gidişatı devam eden Göztepe ise 2 puanla ligin son sırasında kaldı.
DETAYLAR
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Ozan Ergün, Mehmet Emin Tuğral, Erkan Akbulut
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Fatih Aksoy, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek (Dk. 57 Yusuf Özdemir), Duarte (Dk. 58 Hagi), Fernandes (Dk. 77 İbrahim Kaya), Meschack (Dk. 90 Hwang), Omar Ben Ali (Dk. 58 Cedric)
Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Ege Yıldırım, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney (Dk. 90+3 Bekir Böke), Matos (Dk. 79 Anjorin), Akonnor, Antunes (Dk. 60 Efkan Bekiroğlu), Henrique (Dk. 60 Janderson), Juan (Dk. 79 Armstrong)
Goller: Dk. 28 Rhaldney, Dk. 73 Juan (Penaltıdan) (Göztepe), Dk. 63 Fernandes, Dk. 75 Makouta (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Juan (Göztepe), Dk. 65 Hagi, Dk. 72 Lima (Corendon Alanyaspor)