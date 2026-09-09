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Sporting Lizbon Galatasaray maçında erken gol geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Sporting Lizbon - Galatasaray maçında erken gol geldi!

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Sporting Lizbon Galatasaray maçında erken gol geldi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 1. haftasında Sporting Lizbon ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz, 6. dakikada attığı erken golle maçta 1-0 öne geçti.

Sarı-kırmızılıları öne geçiren golü 6. dakikada Lucas Torreira kaydetti.

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OKAN BURUK'TAN 2 MECBURİ DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son Başakşehir maçının ilk 11'inde mecburi 2 değişikliğe gitti.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli futbol turnuvasındaki 19. sezonuna başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk müsabakasına başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda çıktı.

Galatasaray, mücadeleye Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Aleksey Batrakov, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz 11'iyle çıktı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük, El Chadaille Bitshiabu, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Rafael Leao, Abdülkerim Bardakcı, Renato Nhaga ve Berat Luş yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda 3-2 kazandıkları Başakşehir maçının ilk 11'inden 2 oyuncuyu değiştirmek zorunda kaldı. Tecrübeli teknik adam, Başakşehir müsabakasında kasığından sakatlanan Victor Osimhen ve Mario Lemina'yı Sporting karşısında kullanamadı.

Buruk, bu oyuncuların yerine Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz'ı 11'de oynattı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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