Barcelona gol olup yağdı: Feyenoord'u ezdi geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'ın rakiplerinden Barcelona, sahasında Feyenoord'u konuk etti.

Camp Nou'da oynanan mücadele, Barcelona'nın 5-1'lik galibiyeti ile tamamlandı.

Barcelona'nın gollerini 3. ve 57. dakikalarda Raphinha, 22. dakikada Adeyemi , 77. dakikada Lamine Yamal ve 85. dakikada Gabriel Jesus kaydetti.

Feyenoord'un tek golünü 82. dakikada Stejin attı.

STUTTGART 3 GOLLE KAZANDI

Sarı-kırmızılıların bir diğer rakibi Almanya'nın Stuttgart takımı ise evinde Norveç ekibi Viking'i 3-1 mağlup etti.

Stuttgart'ın Bosna Hersekli futbolcusu Ermedin Demirovic'in "hat-trick" yaparak yıldızlaştığı karşılaşmada Viking'in golü ise Zlatko Tripic'ten geldi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN SONUÇLARI

Şampiyonlar Ligi'nin 1. haftasında şu ana kadar oynanan maçların sonuçları şu şekilde: