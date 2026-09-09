Barcelona gol olup yağdı: Feyenoord'u ezdi geçti
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, sahasında ağırladığı Feyenoord'u 5-1 mağlup ederek lig etabına galibiyetle başladı.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'ın rakiplerinden Barcelona, sahasında Feyenoord'u konuk etti.
Camp Nou'da oynanan mücadele, Barcelona'nın 5-1'lik galibiyeti ile tamamlandı.
Barcelona'nın gollerini 3. ve 57. dakikalarda Raphinha, 22. dakikada Adeyemi , 77. dakikada Lamine Yamal ve 85. dakikada Gabriel Jesus kaydetti.
Feyenoord'un tek golünü 82. dakikada Stejin attı.
STUTTGART 3 GOLLE KAZANDI
Sarı-kırmızılıların bir diğer rakibi Almanya'nın Stuttgart takımı ise evinde Norveç ekibi Viking'i 3-1 mağlup etti.
Stuttgart'ın Bosna Hersekli futbolcusu Ermedin Demirovic'in "hat-trick" yaparak yıldızlaştığı karşılaşmada Viking'in golü ise Zlatko Tripic'ten geldi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN SONUÇLARI
Şampiyonlar Ligi'nin 1. haftasında şu ana kadar oynanan maçların sonuçları şu şekilde:
- AEK 1-0 LASK
- Club Brugge 2-3 Aston Villa
- Borussia Dortmund 3-2 Villarreal
- Lille 2-3 Real Betis
- Porto 0-2 Manchester City
- Real Madrid 2-1 Inter
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi