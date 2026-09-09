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Barcelona gol olup yağdı: Feyenoord'u ezdi geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, sahasında ağırladığı Feyenoord'u 5-1 mağlup ederek lig etabına galibiyetle başladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Barcelona gol olup yağdı: Feyenoord'u ezdi geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'ın rakiplerinden Barcelona, sahasında Feyenoord'u konuk etti.

Camp Nou'da oynanan mücadele, Barcelona'nın 5-1'lik galibiyeti ile tamamlandı.

Barcelona'nın gollerini 3. ve 57. dakikalarda Raphinha, 22. dakikada Adeyemi , 77. dakikada Lamine Yamal ve 85. dakikada Gabriel Jesus kaydetti.

Feyenoord'un tek golünü 82. dakikada Stejin attı.

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STUTTGART 3 GOLLE KAZANDI

Sarı-kırmızılıların bir diğer rakibi Almanya'nın Stuttgart takımı ise evinde Norveç ekibi Viking'i 3-1 mağlup etti.

Stuttgart'ın Bosna Hersekli futbolcusu Ermedin Demirovic'in "hat-trick" yaparak yıldızlaştığı karşılaşmada Viking'in golü ise Zlatko Tripic'ten geldi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN SONUÇLARI

Şampiyonlar Ligi'nin 1. haftasında şu ana kadar oynanan maçların sonuçları şu şekilde:

  • AEK 1-0 LASK
  • Club Brugge 2-3 Aston Villa
  • Borussia Dortmund 3-2 Villarreal
  • Lille 2-3 Real Betis
  • Porto 0-2 Manchester City
  • Real Madrid 2-1 Inter
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Barcelona Şampiyonlar Ligi
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