Galatasaray'ın yıldızı PSG'ye transferinin neden iptal olduğunu açıkladı

Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov, Nobel YouTube kanalına açıklamalar yaptı.

21 yaşındaki yıldız oyuncu, Paris Saint-Germain açıklaması yaptı.

Yaz transfer döneminin başında Fransız devine transferi iptal olan Batrakov, yaşananların perde arkasını anlattı.

''ÜZGÜN DEĞİLİM''

Rus oyuncu, "PSG haberleri söylenti değildi. Temsilcilerim, PSG'nin temsilcileriyle temas halindeydi. Bu doğru. Bana ilgi duyuyor gibiydiler ama benim kontrolüm dışında nedenlerden dolayı işler yolunda gitmedi. Ancak üzgün değilim. Galatasaray'a geldiğim için inanılmaz mutluyum." dedi.

''HEDEFİM KENDİMİ GALATASARAY'DA KANITLAMAK''

Galatasaray'da mutlu olduğunu belirten ve hedefinin kendisini kanıtlamak olduğunu belirten Batrakov, "Öncelikli hedefim Galatasaray'da kendimi kanıtlamak. Galatasaray, Rusya'nın tüm kulüplerinden daha büyük. Benim için Şampiyonlar Ligi'nde oynamak bir hayaldi. Galatasaray'ın kadrosundaki oyuncular da beni cezbetti." ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşlarından övgüyle bahseden 21 yaşındaki futbolcu, “Galatasaray'ın kadrosu yıldızlarla dolu. Eskiden Leroy Sané'yi, Osimhen'i televizyondan izliyordum. Şimdi onlarla aynı soyunma odasını paylaşıyorum. Onlarla aynı sahaya çıkıp Şampiyonlar Ligi'nde oynamak harika. O atmosferi hissetmek istiyorum.” yorumunu yaptı.

''HAYALİM BARCELONA''

Son olarak hayalinin Barcelona'da oynamak olduğunu belirten Rus oyuncu, "Galatasaray ile kupalar kazanmak, Şampiyonlar Ligi'nde mümkün olduğunca ileri gitmek ve ardından belki de hayalim olan Barcelona'ya doğru bir adım atmak istiyorum." dedi.