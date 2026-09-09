Galatasaray Sporting Lizbon karşısında: İlk 11'ler belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon'a konuk olacak temsilcimiz Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında Sporting Lizbon deplasmanına çıkacak.
Estadio Jose Alvalade'de oynanacak mücadele, TSİ 22.00'da başlayacak.
Karşılaşmayı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Alf Olav Rossland yapacak.
VAR'da Alman Christian Dingert, AVAR'da ise Belçikalı Bram Van Driessche olacak.
Kritik mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
İKİ TAKIMIN LİG FORMU
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan topladı ve 1. sırada yer alıyor.
Sporting Lizbon ise 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan toplayarak 2. sırada bulunuyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Sporting Lizbon - Galatasaray mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu:
- Sporting Lizbon: Rui Silva, Vagiannidis, Quaresma, Inacio, Araujo, Altimira, Doumbia, Catamo, Zalazar, Guilherme, Suarez
- Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Jakobs, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Sane, Barış Alper Yılmaz
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi