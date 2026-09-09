Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı: Yeni rotası Rusya oldu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de ayrılık yaşandı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın planları arasında yer almayan 30 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusunun yeni adresi belli oldu.

YENİ TAKIMI RODINA MOSKOVA

Fenerbahçe, Rodrigo Becao'nun bir yıllığına Rusya Premier Lig takımlarından Rodina Moskova'ya kiralandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, ''2023-24 sezonunda kadromuza katılan Rodrigo Becao, bir yıllığına Rusya Premier Lig ekiplerinden Rodina Moskova takımına kiralanmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.

BECAO'NUN KARİYERİ

2023-2024 sezonunda İtalya Serie A ekibi Udinese'den Fenerbahçe'ye transfer olan Rodrigo Becao, sarı-lacivertli ekiple 38 maça çıkarken 2 gol atıp 1 asist yaptı.

Deneyimli savunma oyuncusu, geçen sezonu kiralık olarak Kasımpaşa'da geçirmişti.

Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan Rodrigo Becao'nun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Becao, kariyerine Rusya'da devam edecek.