Spor dünyası Kıbrıs'ta bir araya geldi

Spor basınının önde gelen temsilcileri, Türk futbolunun unutulmaz isimleri ve influencer’lar, Kuzey Kıbrıs’ın İskele bölgesinde SPOINT Construction tarafından geliştirilen Spoint Vivamore’da bir araya geldi.

Üç günlük program boyunca proje alanını, satış ofisini ve örnek daireleri inceleyen konuklar; ayak tenisi, happy hour ve sosyal aktivitelerle yalnızca projeyi değil, Kıbrıs’ın temiz havasını, sakinliğini, denizini ve kumsallarını da deneyimledi.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM KATILDI

Etkinliğe Fırat Aydınus, Mehmet Aurelio, İbrahim Yattara, Engin Baytar, Emre Toraman, Evren Nuri Turhan, Erkan Özbey, Mustafa Koray Avcı, Cihan Haspolatlı, Halil Mutlu, Orkun Uşak, Ümit Karalar, Berk İlter ve Hale Güney ile birlikte spor basınının temsilcileri katıldı.

SPOINT Construction Yönetim Kurulu Başkanı, Galatasaray Spor Kulübü Üyesi ve GSYİAD Yönetim Kurulu Üyesi Ünal Memiç, Spoint VivaMore projesinin konut anlayışının ötesinde, sakinlerine yaşam ve yatırım fırsatlarını bir arada sunacak şekilde hayata geçirildiğini ifade etti.

Projenin detaylarına ilişkin konuşan Memiç, Spoint VivaMore’un sunduğu yaşam deneyimini doğrudan aktarmak amacıyla spor, medya ve yaşam dünyasından çeşitli isimleri projede ağırladıklarını belirtti.