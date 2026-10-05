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Soruşturmada ifade veren hakem Ali Tuna şikayetçi oldu: Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'ı dava etti

Türk futbolunda gündem olan MHK soruşturmasında verdiği ifadelerle dikkat çeken eski hakem Ali Tuna, bu kez Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu hakkında yaptığı şikayetle gündeme geldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Soruşturmada ifade veren hakem Ali Tuna şikayetçi oldu: Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'ı dava etti

Geçtiğimiz günlerde savcılıkta verdiği ifadede Çakar ve Toroğlu’nun isimlerini zikreden Tuna, kendisine yönelik olduğu öne sürülen hakaret ve tehdit içerikli ifadeler nedeniyle iki isimden şikayetçi oldu.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan belgelerde Tuna, Ahmet Çakar’ın sosyal medya paylaşımları ile Erman Toroğlu’nun Sözcü gazetesinde yayımlanan köşe yazısında kendisinin onur, şeref ve saygınlığını rencide eden ifadeler kullanıldığını ileri sürdü. Tuna ayrıca bazı ifadelerin tehdit niteliğinde olduğunu iddia etti.

MHK SORUŞTURMASININ ARDINDAN ŞİKAYET

İddialara göre süreç, Ali Tuna’nın MHK soruşturması kapsamında verdiği ifadelerin ardından hız kazandı. Tuna, söz konusu açıklamalar sonrasında Çakar ve Toroğlu tarafından açık şekilde hedef alındığını öne sürerek iki isim hakkında hakaret ve tehdit suçlarından soruşturma başlatılmasını talep etti.

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Tuna’nın başvurusunda Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde düzenlenen hakaret suçuna da atıfta bulunuldu.

Türk futbolunda hakem atamalarına ilişkin iddialarla başlayan tartışma, Ali Tuna’nın yaptığı bu başvuruyla birlikte yeni bir hukuki boyut kazandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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