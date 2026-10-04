Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Son dakika | İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan 'istifa' sorusuna cevap

Son dakika | İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan 'istifa' sorusuna cevap

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gazeteci Mehmet Arslan'ın yönelttiği istifa sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Son dakika | İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan 'istifa' sorusuna cevap
Son Güncelleme:

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun istifa edip etmeyeceği yönündeki soru gündeme gelirken, gazeteci Mehmet Arslan Hacıosmanoğlu ile arasında geçen konuşmayı paylaştı.

Türk futbolunda son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu yönetimiyle ilgili tartışmalar sürerken, gözler İbrahim Hacıosmanoğlu'nun vereceği karara çevrildi.

Montella'dan İtalya maçı öncesi dikkat çeken sözler: 3'üncü ligde oynayan bir forvetten bahsettilerMontella'dan İtalya maçı öncesi dikkat çeken sözler: 3'üncü ligde oynayan bir forvetten bahsettiler

Gazeteci Mehmet Arslan, Hacıosmanoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmede kendisine doğrudan "İstifa edecek misiniz?" sorusunu yönelttiğini belirtti. Arslan, TFF Başkanı'nın bu soruya verdiği yanıtı da kamuoyuyla paylaştı.

HACIOSMANOĞLU'NDAN İSTİFA SORUSUNA YANIT

Mehmet Arslan'ın aktardığına göre İbrahim Hacıosmanoğlu, istifa edip etmeyeceği yönündeki soruya kesin bir dille yanıt verdi. Hacıosmanoğlu'nun açıklaması şöyle:

"BENİM ÜZERİME YIKAMAZSINIZ"

"Hayır, istifa etmeyeceğim. Beni tanımadınız mı? Türk futbolunun 30 yıllık pisliğini benim üzerime yıkamazsınız. Biz mücadeleye, temiz futbol için mücadeleye devam edeceğiz."

"MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Hacıosmanoğlu'nun açıklamasında istifa etmeyeceğini açık şekilde ifade ettiği görülürken, Türk futbolunda temiz futbol için mücadele mesajı vermesi de dikkat çekti.

Mehmet Arslan'ın paylaştığı görüşmede Hacıosmanoğlu, görevine devam edeceğini belirtirken, Türk futbolunda uzun yıllardır süregelen sorunların kendi üzerine bırakılmasına karşı olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
TFF İbrahim Hacıosmanoğlu MHK
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro