Son dakika | İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan 'istifa' sorusuna cevap

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun istifa edip etmeyeceği yönündeki soru gündeme gelirken, gazeteci Mehmet Arslan Hacıosmanoğlu ile arasında geçen konuşmayı paylaştı.

Türk futbolunda son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu yönetimiyle ilgili tartışmalar sürerken, gözler İbrahim Hacıosmanoğlu'nun vereceği karara çevrildi.

Gazeteci Mehmet Arslan, Hacıosmanoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmede kendisine doğrudan "İstifa edecek misiniz?" sorusunu yönelttiğini belirtti. Arslan, TFF Başkanı'nın bu soruya verdiği yanıtı da kamuoyuyla paylaştı.

HACIOSMANOĞLU'NDAN İSTİFA SORUSUNA YANIT

Mehmet Arslan'ın aktardığına göre İbrahim Hacıosmanoğlu, istifa edip etmeyeceği yönündeki soruya kesin bir dille yanıt verdi. Hacıosmanoğlu'nun açıklaması şöyle:

"BENİM ÜZERİME YIKAMAZSINIZ"

"Hayır, istifa etmeyeceğim. Beni tanımadınız mı? Türk futbolunun 30 yıllık pisliğini benim üzerime yıkamazsınız. Biz mücadeleye, temiz futbol için mücadeleye devam edeceğiz."

"MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Hacıosmanoğlu'nun açıklamasında istifa etmeyeceğini açık şekilde ifade ettiği görülürken, Türk futbolunda temiz futbol için mücadele mesajı vermesi de dikkat çekti.

Mehmet Arslan'ın paylaştığı görüşmede Hacıosmanoğlu, görevine devam edeceğini belirtirken, Türk futbolunda uzun yıllardır süregelen sorunların kendi üzerine bırakılmasına karşı olduğunu dile getirdi.