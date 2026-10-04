Montella'dan İtalya maçı öncesi dikkat çeken sözler: 3'üncü ligde oynayan bir forvetten bahsettiler

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta İtalya ile karşılaşacak A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, A Milli Takım'ın mevcut durumundan sakat futbolculara, son dönemde yöneltilen eleştirilerden Dünya Kupası sürecine kadar birçok konuda değerlendirme yaptı. Montella, takımın önemli oyuncularından yoksun olmasına rağmen İtalya karşısında iyi bir sonuç almak istediklerini belirtti.

Deneyimli çalıştırıcı, kendisine yönelik eleştiriler konusunda da mesaj verirken özellikle futbolculara yönelik ağır yorumların oyuncular üzerindeki etkisine dikkat çekti. Montella, milli takımın geleceği konusunda ise odağının yalnızca mevcut dönemde olduğunu vurguladı.

"MAALESEF YARIN ARDA YOK"

İtalya karşısında kazanmak istediklerini belirten Montella, A Ligi'nde ilk kez mücadele ettiklerini ve bu seviyede deneyim kazandıklarını söyledi.

"Bu seviyede ilk kez mücadele etsek bile herkese karşı kazanmak istiyoruz. İlk kez bu seviyede olduğumuzu söylememin sebebi, burada ülke olarak alışkanlığımız yok. Deneyim kazanarak devam ediyoruz.

Maalesef, yarın Arda yok. Biliyorsunuz ki Hakan, Kenan, Barış, Orkun ve Mert Müldür de yok. Hepsi bizim için çok ama çok önemli futbolcular. Böyle bir fırsatı yeni yüzleri görme fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Ben ümitliyim yarın güzel bir sonuç alacağımıza dair. O yüzden çalışmaya devam edeceğiz.."

MONTELLA'DAN ELEŞTİRİLERE YANIT

Son dönemde kendisine ve milli takım oyuncularına yöneltilen eleştiriler hakkında da konuşan Montella, yapıcı yorumlara açık olduğunu ifade etti.

"Futbolun dinamiklerini tamamen bilirim, bilirsiniz bütün eleştirilere varım sadece mantık dışı olan eleştirileri dinlemiyorum. Yapıcı olduğunda dinlemeyi seven bir insanım ve öğrenmeyi seven bir insanım. A Ligi'nde ilk defa tarihimizde mücadele veriyoruz. Bunu birlikte başardık ve bu seviyelere geldik. Çok ama çok önemli eksiklerle mücadele ediyoruz. Aslında farklı bir senaryoda olsaydı şu anda kendimizi tarttığımız bir senaryo var ortada. Fransa maçında verdiğimiz mücadele çok önemliydi. Çünkü o mücadeleyi vermemiz gerekiyor her maçta. İtalya maçında ikinci yarıda verdiğimiz mücadele önemliydi. Sonuç istediğimiz gibi olmasa dahi.

Belçika maçında da mücadele vardı ama sonuç olarak tabii ki kaybetmek istemiyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın. Futbolun ana maddesi gol atabilmek. Biz bunu başaramadık. Bazı futbolcularımız pozisyon dışı oynuyorlar ama Belçika maçında 42 kez ceza sahası içine girmemize rağmen gol atamadık. Maalesef böyle oluyor. Beni üzen tek şey, futbolcular hakkında ağır eleştiriler olduğunda şunu kimse unutmamalı. Onlar da bizim gibi insan. Eleştiriler ağır olduğunda etkilenebilirler."

"3. LİG'DE OYNAYAN BİR FORVETTEN BAHSETTİLER"

Montella, daha önce düzenlediği basın toplantısında kendisine yöneltilen bir soru üzerinden futbolculara yapılan eleştiriler konusunda da değerlendirmede bulundu.

"Geçen basın toplantısında bana 3. Lig'de oynayan bir forvetten bahsettiler. 31 yaşında ve 3. Lig'de oynayan bir forveti almamı istediler. Futbolcular bizler gibi insan olduğunu unutmadan, yaptığımız değerlendirmeleri dengeli bir şekilde yapmamız gerekiyor onlara karşı. Sizden ricam onlara sadece destek verin. Onlar da duygusal bir varlık."

DÜNYA KUPASI SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda yaşadığı elenmeye de değinen Montella, yaşananları geride bırakıp elde edilen deneyimden yararlanılması gerektiğini söyledi.

"Biz de çok üzüldük Dünya Kupası'nda istemediğimiz şekilde elendiğimiz için. O dönemde hatırlarsınız 3 önemli oyuncumuz döndükten sonra başlamıştı Dünya Kupası. Onlardan bir tanesi Arda idi. Ama maalesef istediğimiz gibi geçmedi Dünya Kupası. Sonuna kadar denedik ama bu demek olmuyor ki hepimizin hala etkisinin altında olabiliriz. Bunu deneyim olarak görüyoruz. Daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz."

KENAN YILDIZ'IN DURUMU

Sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosunda bulunmayan Kenan Yıldız hakkında da bilgi veren Montella, genç oyuncunun sahalara dönmek için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

"Kenan Yıldız'la kısa süre önce konuşmuştuk ama, ameliyat döneminde hem öncesinde hem de sonrasında konuştuk. Şu anda tamamıyla geri dönmeye odaklı bir şekilde çalışmalar yapıyor. Zeki Çelik gelişmeye devam eden bir futbolcumuz ve her zaman daha iyi olmaya devam eden bir futbolcumuz. İlk 3 maçta oynadı ve Spalletti ile daha da geliştiğini görebiliyorum."

"BEN GELECEĞİMLE ALAKALI HİÇBİR ZAMAN KONUŞMAM"

Basın toplantısının dikkat çeken bölümlerinden biri ise Montella'nın kendi geleceğiyle ilgili sözleri oldu. İtalyan teknik adam, kariyerinin ilerleyen dönemlerine ilişkin değerlendirme yapmadığını ve tüm konsantrasyonunu milli takıma verdiğini söyledi.

"Ben profesyonel bir insan olarak tamamıyla kazanma isteği ve çalışma arzumu canlı tutan biriyim. Kalbimde temiz olduğunu söyleyebilirim. Ben geleceğimle alakalı hiçbir zaman konuşmam. Ben her zaman şimdiki zamana odaklanırım. Ve her seferinde daha iyisini nasıl yaparım diye bütün enerjimi takımıma harcarım. O yüzden aklıma şu anda başka bir şey gelmiyor. Şu an milli takım var kafamda sadece"