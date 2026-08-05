Son dakika | Mohamed Salah İstanbul'da

Mısırlı dünya dünyaca ünlü futbol yıldızı Mohamed Salah, Trabzonspor ile transfer görüşmelerini tamamlamak ve resmi sözleşmeye imza atmak üzere İstanbul’a geldi. Halk TV muhabiri Hürgün Aygün ve kameraman Atıf Alagöz’ün havalimanından aktardığı bilgilere göre; 34 yaşındaki yıldız futbolcu, Trabzonspor yöneticilerinin sabah saatlerinde başlattığı operasyonun ardından özel uçakla İstanbul’a iniş yaptı.

Havalimanı çıkışında bordo-mavili taraftarlar ve basın mensupları tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Salah, güvenlik önlemleri altında kendisini bekleyen araca geçti.

İMZA İÇİN BAŞKANLIK OFİSİNE GEÇİLİYOR: İŞTE SÖZLEŞME DETAYLARI

Trabzonsporlu 3 yöneticinin sabah saat 08.30 sularında İngiltere'ye giderek Türkiye'ye getirdiği Mohamed Salah’ı taşıyan özel uçak, İstanbul'a iniş yaptı. Mısırlı yıldız, havalimanındaki işlemlerinin ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile birlikte başkanlık çalışma ofisine hareket etti.

Bordo-mavili kulübün dünya yıldızı ile yaptığı anlaşmanın detayları da netleşti:

Sözleşme süresi: 2 yıl

2 yıl Yıllık garanti ücret: 17 milyon euro

17 milyon euro Bonuslarla toplam maliyet: Performans ve başarı primleriyle birlikte yıllık rakamın yaklaşık 22 Milyon Euro seviyelerine ulaşması bekleniyor.

TÖREN STATTA YAPILACAK

Daha önce Beşiktaş’ın da gündemine gelen ancak transfer şartlarının oluşmaması sonrası Trabzonspor’un devreye girerek kadrosuna kattığı Salah’ın güncel programı şu şekilde ilerleyecek:

- Çalışma ofisinde Trabzonspor’a bağlayan resmi imzalar atılacak.

Trabzon'a Yolculuk: Akşam saatlerinde Başkan Ertuğrul Doğan ve Mohamed Salah, Trabzon’a hareket edecek.

- Yarın Trabzon'da taraftara açık bir imza töreni düzenlenecek.