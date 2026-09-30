Son Dakika | Milli Takımda şok sakatlık: Kadrodan çıkarıldı

UEFA Uluslar A Ligi’ndeki grupta zorlu maçlara çıkan A Milli Futbol Takımı'na, yıldız orta saha Orkun Kökçü'den kötü haber geldi.

TFF'den yapılan resmi açıklamada, İtalya karşılaşmasının ardından ayak parmağındaki ağrıları şiddetlenen 25 yaşındaki futbolcunun aday kadrodan çıkarılmasına karar verildiği belirtildi. Deneyimli oyuncunun tedavisine kulübü Beşiktaş'ta devam edileceği açıklandı.

SAKATLIK SÜRECİ FRANSA MAÇINDA BAŞLADI

Milli takım kampının başından bu yana ayak parmağındaki çatlak ve ağrılarla boğuşan Orkun Kökçü, bu sakatlığı nedeniyle ay-yıldızlıların Fransa ile oynadığı ilk grup mücadelesinde forma şansı bulamamıştı.

Sakatlığına rağmen takımı yalnız bırakmak istemeyen başarılı oyuncu, İtalya karşılaşmasında ise teknik direktör Vincenzo Montella tarafından ilk 11'de sahaya sürülmüştü.

AĞRILARI ARTTIĞI İÇİN DEVRE ARASINDA ÇIKTI

İtalya karşısında maça ilk 11'de başlayan Orkun Kökçü, karşılaşma esnasında sakatlığının nüksetmesi ve ağrılarının dayanılmaz hale gelmesi üzerine daha fazla riske edilmedi. Sağlık heyetinin tavsiyesi doğrultusunda teknik heyet, oyuncuyu mücadelenin devre arasında oyundan alarak kulübeye çekmek zorunda kaldı.

TFF KADRODAN ÇIKARILDIĞINI AÇIKLADI

TFF, Orkun Kökçü'nün sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

TFF'den gelen açıklama şu şekilde:

"UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta deplasmanda 2 Ekim'de Belçika ve 5 Ekim'de İtalya ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

İtalya ile Bursa'da oynanan müsabaka sonrasında ayak parmağındaki ağrıları artan Orkun Kökçü'nün aday kadrodan çıkarılıp tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun görüldü."