A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ve İtalya'ya yenilmesinden sonra MHK hakkında açılan soruşturma TFF'de depreme yol açtı. "İstifa edecekler" iddiası geldi.

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Türk futbolunda böyle bir olayın ilk kez yaşandığını belirterek, "Buna benzer olaylar, ferdi olaylar çok oldu. Ama bu olay perakende değil, toptan" ifadesini kullandı.

Toroğlu, Sözcü'deki yazısında "Benim mantığım şöyle diyor: MHK’de bazı şeyler olmuş. Devreye MASAK da girmiş. Demek para işi de var" yorumunu yaptı.

TOPTAN İSTİFA!

Toroğlu, şöyle devam etti:

On gün sonra lig maçlarında hakemler atanacak. Bu MHK’nin artık hakem atama şansı kalmadı...

Peki olay buraya kadar gelirken Futbol Federasyonu ne yaptı? TFF, tribünden seyirci olarak bu işi atlatamaz.

Milli Takım’ın da şekli belli. Fiyaskoyla sonuçlanan bir Dünya Kupası geçirildi. Bakla tarlasında Fransa’ya yenildik, karpuz tarlasında ölmüş İtalya’dan fark yedik.

Eee… Ne olması gerekir?

İbrahim Hacıosmanoğlu bir yanına Montella’yı öbür yanına da MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’yu alacak, hep beraber istifa edecekler. Yani toptan. Eğer istifaya yürekleri yetmiyorsa, Boğaz’da üç tane köprü var. En yükseği üçüncü köprü. El ele oradan aşağıya atlayacaklar."