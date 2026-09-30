MHK soruşturması ve Galatasaray iddiası: Öyle bir durum yok!

MHK hakkında soruşturma açılması ve başkanı Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmasının ardından ortaya atılan iddialar peş peşe sıralandı.

Gazeteci Mevlüt Tezel'e göre, son yıllarda Süper Lig'de hakemlerin bilinçli hatalar yaptıkları, transferlerde 'kara paranın' kullanıldığı, hakem atamalarında şaibeli kararlar alındığı ve Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) sistematik olarak ligi manipüle ettiği iddiaları konuşuluyor. Transferlerin gerçekleşmesi için futbola kara para aktardığı iddia edilen eski yöneticiler tutuklandı. Ayrıca bazı kulüplere şaibeli sponsorluk desteği verildiği konuşuluyor.

"Futbolda bir arınma sürecinin başlatıldığına dair bazı emareler var" diyen Tezel, Sabah'taki yazısında "Aslında bu arınma işlemi en başta MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve ekibiyle başlamalıydı. Çünkü Gündoğdu'nun Süper Lig'in kaderiyle oynayan bir hakem havuzu kurduğu iddia ediliyordu. Ve sonunda Gündoğdu gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

Gündoğdu hakkında iddiaları da sıralayan Tezel, ardından da şöyle devam etti:

Bakalım bu soruşturmada sonuna kadar gidilecek mi?

Eğer gidilirse o zaman Gündoğdu'nun kime çalıştığı da ortaya çıkar!

Bakalım bizdeki soruşturma, İtalya'da Juventus Genel Direktörü Luciano Moggi'nin, İtalya Futbol Federasyonu bünyesinde hakem tayinlerini yapan yetkililerle sürekli ve sıkı temas halinde olduğunun tespit edilmesi gibi bir sürece girecek mi?

Juventus, sistematik olarak ligi manipüle etme 'girişiminde' (!) bulunduğu için cezalandırılmıştı.

Bu 'girişim' (!) için bile Juventus'un 2004-2005 ve 2005-2006 sezonlarındaki Serie A şampiyonluk unvanları geri alındı ve kulüp ikinci lige düşürüldü.

Türkiye'de ise şu an sadece MHK Başkanı'na yöneltilen suçlamalar bile daha büyük!

Bazı eski futbol yöneticilerinin kara para akladığı iddiası ile şu an konuşulan;

MHK'nın bir hedef için çalışan bir hakem havuzu kurduğu iddiası vb. hepsi bir arada incelenirse ve soruşturma derinleşirse belki de futbola kök salan kirli bir organizasyon ortaya çıkabilir.

Bakalım sonuna kadar gidilecek mi?

GALATASARAY İDDİASI! "ÖYLE BİR DURUM YOK"

Gazeteci Serhat Ulueren ise "Galatasaray'ın şampiyonluklarının elinden alınacağı söylenmeye başladı" iddiasında bulundu. Ulueren, şöyle devam etti:

Öyle bir durum yok. Küme düşmelerin de değişeceğini sanmıyorum. Alenen itirafların yapılması gerekiyor ki bir şey olsun ancak çok zor.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, başta Galatasaray Başkanı Dursun Özbek olmak üzere herkese racon kesiyor. Arda Kardeşler'e bir günde el çektirdi. Ama ne hikmetse MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya hiçbir şey yapamıyor. Ağzını bile açamadı. Sorunları çözeceksin halının altına süpürürsen daha beter olursun. Ben Hacıosmanoğlu'nu desteklemiştim gelirken ama artık desteklemiyorum. Zaten sezon sonundaki seçimleri de kazanamayacaktır.