Son Dakika | Filenin Sultanları Akdeniz Oyunları'nda namağlup şampiyon oldu

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2026 Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Filenin Sultanları finalde İtalya ile karşı karşıya geldi.

MİLLİLER NAMAĞLUP ŞAMPİYON OLDU

Taranto kentinde oynanan karşılaşmada millilerimiz, ev sahibi setlerde 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Namağlup şampiyonluğa ulaşan milliler, altın madalya kazandı.

Millilerimiz, Akdeniz Oyunları’nda B Grubu’nda oynadığı karşılaşmalarda Mısır’ı 3-1, Kosova’yı 3-2, Yunanistan’ı 3-0 ve İspanya’yı 3-1 mağlup etti. Millilerimiz, yarı finalde ise Sırbistan’ı 3-1 mağlup etmişti.

AS KADRO CEV AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA MÜCADELE EDİYOR

Filenin Sultanları halihazırda İstanbul'da devam eden CEV Avrupa Şampiyonası nedeniyle Akdeniz Oyunları'na yedek kadrosuyla geldi. CEV Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden as takım da gruptan çıkmayı başardı. Milliler, son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaşacak.