Son Dakika | Fenerbahçe'de kriz çözüldü: İsmail Kartal antrenmana çıktı
Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi sona erdi ve deneyimli teknik adam sarı-lacivertlilerin yaptığı antrenmana çıktı.
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal gelişmesi yaşandı.
Sarı-lacivertli kulüp, ''Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır. Takımımız, Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir.'' ifadeleriyle deneyimli teknik adam ile yola devam edildiğini açıklamıştı.
İSMAİL KARTAL ANTRENMANA ÇIKTI
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, bugün yapılan antrenmanda takımın başında yer aldı.
Kulüpten yapılan paylaşımda, ''Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde Gaziantep FK maçı hazırlıklarımız devam ediyor.'' ifadeleri yer aldı.
CUMA GÜNÜ ANTRENMANA ÇIKMAMIŞTI
İsmail Kartal, yaşanan olayların ardından Cuma günü yapılan antrenmanda takımın başında yer almamıştı.
Fenerbahçe futbol direktörü Oğuz Çetin, İsmail Kartal ile görüşme yapsa da deneyimli teknik adamı ikna edemedi.
Devreye giren Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, İsmail Kartal ile yaptığı görüşme sonrası krizi çözdü ve yola devam etme kararı alındı.