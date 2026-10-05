Son Dakika | Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na destek

MHP Lideri Devlet Bahçeli, son dönemde eleştirilerin hedefinde olan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na çok konuşulacak bir jest yaptı. Bahçeli'nin gönderdiği çelenkle beraber not gönderdi. Hacıosmanoğlu da anında geri dönüş yaptı.

Türk futbolunun sıcak gündemi, bu kez saha dışından gelen çok konuşulacak bir destek mesajıyla hareketlendi. MHK depreminin ardından eleştirilerin odağı olan Hacıosmanoğlu'na MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açık destek verdi.

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MHP Lideri Devlet Bahçeli, futbol dünyasındaki tartışmaların ortasında kalan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na çelenk gönderdi. Ancak çelenkin kendisinden çok, üzerine iliştirilen notun içeriği sosyal medyada gündem oldu.

Bahçeli, gönderdiği çiçeğe eklediği notta şu ifadelere yer vererek arkasındaki gücü ilan etti:

"Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu, başarı dileklerimle. Yalnız değilsin."

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Ankara'dan gelen bu çarpıcı ve açık destek mesajı sonrasında TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da sessiz kalmadı. Federasyonun zirvesinden yapılan açıklamada, Bahçeli'nin bu kritik dönemde kendisinin yanında durmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Hacıosmanoğlu, teşekkür mesajında saygısını şu sözlerle aktardı:

"Saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli'ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum."