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Halk TV Spor Son Dakika | Beşiktaş'a Erzurumspor FK maçına saatler kala kötü haber

Son Dakika | Beşiktaş'a Erzurumspor FK maçına saatler kala kötü haber

Beşiktaş'a Süper Lig'de Erzurumspor FK ile oynayacağı maç öncesi kötü haber geldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Son Dakika | Beşiktaş'a Erzurumspor FK maçına saatler kala kötü haber
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Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Gürcan Hasova yönetecek.

Hasova'nın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Gökmen Baltacı yapacak.

VAR'da Tamas Bognar, AVAR'da Hüseyin Aylak olacak.

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MAÇA SAATLER KALA BEŞİKTAŞ'A KÖTÜ HABER

Beşiktaş-Erzurumspor FK maçına saatler kala siyah-beyazlı ekibe kötü haber geldi.

Fenerbahçe derbisinde Milan Skriniar ile tartışan Dusan Vlahovic, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmiş ardından 1 maç ceza almıştı.

Bunun üzerine Beşiktaş, kararın iptali için Tahkim'e başvurmuştu.

VLAHOVIC'İN CEZASI ONANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Dusan Vlahovic için yaptığı itirazı reddetti ve oyuncunun 1 maçlık cezası onandı.

Sırp golcü, bu akşam oynanacak olan Erzurumspor FK maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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