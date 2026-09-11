Acun Ilıcalı'yı korkutan haber: Hull City'nin yıldızı trafik kazası yaptı
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Premier Lig ekibi Hull City’nin yıldız futbolcusu trafik kazası geçirdi.
İngiltere Premier Lig’in yeni takımlarından Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’de korkutan bir gelişme yaşandı.
YENİ TRANSFER KAZA GEÇİRDİ
Hull City’nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yeni transfer Sorba Thomas, antrenman tesislerine yakın bir yerde trafik kazası geçirdi.
27 yaşındaki futbolcunun kullandığı SUV tarzı araba kontrolden çıktı ve ters takla attı.
HULL CITY’DEN RESMİ AÇIKLAMA
Hull City, resmi hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, ‘’Kulübün Cottingham antrenman sahasına yakın bir yerde meydana gelen yol trafiği kazası sonrasında Sorba Thomas'ın zarar görmediğini teyit etmekten memnunuz.
Kulüp, Sorba'nın aracının sosyal medyada dolaşan görüntülerinin farkındadır ve taraftarlara, onun herhangi bir yaralanma almadığını ve aracından tamamen sağ salim çıktığını temin edebilir.’’ ifadelerine yer verdi.