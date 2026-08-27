Sinan Engin Galatasaray Göztepe maçının sonucunu açıkladı
Sinan Engin, Süper Lig'de Galatasaray ve Göztepe'nin karşı karşıya geleceği maça dair tahminde bulundu.
Galatasaray, Süper Lig'in 3. hafta maçında sahasında İzmir ekibi Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
29 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele, saat 21.30'da başlayacak.
Galatasaray - Göztepe maçını hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.
İKİ TAKIMIN PUAN DURUMU
Süper Lig'de oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, 4 puanla 2. sırada yer alıyor.
2 maçta 1 beraberlik ve 1 yenilgisi olan Göztepe ise henüz galibiyet alamadı. İzmir temsilcisi 1 puanla 14. sırada bulunuyor.
SİNAN ENGİN'DEN MAÇ TAHMİNİ
Sinan Engin, Galatasaray - Göztepe maçının sonucuna dair tahminde bulundu.
Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında tahminini açıklayan Sinan Engin, Galatasaray'ın Göztepe'yi yeneceğini ifade etti.