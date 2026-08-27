Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Sinan Engin Galatasaray Göztepe maçının sonucunu açıkladı

Sinan Engin Galatasaray Göztepe maçının sonucunu açıkladı

Sinan Engin, Süper Lig'de Galatasaray ve Göztepe'nin karşı karşıya geleceği maça dair tahminde bulundu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Sinan Engin Galatasaray Göztepe maçının sonucunu açıkladı

Galatasaray, Süper Lig'in 3. hafta maçında sahasında İzmir ekibi Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

29 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele, saat 21.30'da başlayacak.

Galatasaray - Göztepe maçını hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerini açıkladılarFenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerini açıkladılar

İKİ TAKIMIN PUAN DURUMU

Süper Lig'de oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, 4 puanla 2. sırada yer alıyor.

2 maçta 1 beraberlik ve 1 yenilgisi olan Göztepe ise henüz galibiyet alamadı. İzmir temsilcisi 1 puanla 14. sırada bulunuyor.

SİNAN ENGİN'DEN MAÇ TAHMİNİ

Sinan Engin, Galatasaray - Göztepe maçının sonucuna dair tahminde bulundu.

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında tahminini açıklayan Sinan Engin, Galatasaray'ın Göztepe'yi yeneceğini ifade etti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Göztepe Süper Lig
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro