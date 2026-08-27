Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerini açıkladılar

Şampiyonlar Ligi kura çekimine saatler kala 3 farklı yapay zeka uygulaması Galatasaray ile Fenerbahçe'nin rakiplerini duyurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi bugün Monako'da gerçekleştirilecek. Fenerbahçe'nin play-off turunda Lyon'u eleyerek lig aşamasına yükselmesinin ardından turnuvada Türkiye'yi iki takım temsil edecek. Doğrudan lig aşamasına katılma hakkı kazanan Galatasaray ile birlikte iki Türk temsilcisinin de rakipleri bugün netleşecek.

KURA SAAT 19.00'DA BAŞLAYACAK

Monako'da düzenlenecek törende Fenerbahçe ve Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri, UEFA'nın belirlediği kura prosedürüne göre farklı torbalardan yapılacak eşleşmelerle ortaya çıkacak. İki Türk temsilcisinin de aynı torbada, yani 3. torbada yer alması kura açısından dikkat çeken bir ayrıntı olarak öne çıkıyor.

TORBADA AVRUPA'NIN DEV KULÜPLERİ VAR

Kura öncesinde açıklanan torba dağılımına göre 1. torbada Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona ve Atletico Madrid gibi Avrupa futbolunun köklü isimleri bulunuyor.

2. torbada ise Aston Villa, Manchester United, Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Porto, Club Brugge, PSV ve Real Betis yer alıyor. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın bulunduğu 3. torbada Feyenoord, Lille, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk ve Bodø/Glimt gibi takımlar bulunuyor.

3. torbada ise Viking, Slavia Prag, Slovan Bratislava veya Celje, Stuttgart, AEK, LASK Linz, Como ve Lens gibi isimler yer alıyor. Bu torba dağılımı, Türk temsilcilerinin karşılaşabileceği rakiplerin oldukça geniş bir yelpazeye yayılabileceğini gösteriyor.

YAPAY ZEKA RAKİPLERİ AÇIKLADI

Kura öncesinde merak uyandıran bir diğer detay ise üç farklı yapay zeka platformunun yaptığı tahminler oldu. ChatGPT, Google Gemini ve X Grok'a her torbadan ikişer rakip seçtirilerek Fenerbahçe ve Galatasaray için varsayımsal gruplar oluşturuldu.

CHATGPT TAHMİNİ:

ChatGPT'nin senaryosunda Fenerbahçe'nin rakipleri arasında Real Madrid, Inter, Porto, Club Brugge, Lille, Bodø/Glimt, Slavia Prag ve Sabah yer aldı. Galatasaray için ise Liverpool, Atletico Madrid, Roma, PSV, Feyenoord, Shakhtar Donetsk, Stuttgart ve Lens öngörüldü.

GOOGLE GEMINI TAHMİNİ:

Google Gemini'nin oluşturduğu tabloda Fenerbahçe'nin Paris Saint-Germain, Arsenal, Roma, PSV, Feyenoord, RB Leipzig, Slavia Prag ve Como ile eşleşmesi öngörülürken, Galatasaray için Bayern Münih, Barcelona, Manchester United, Sporting, Villarreal, Feyenoord, Stuttgart ve AEK tahmin edildi.

GROK TAHMİNİ:

X Grok'un senaryosunda ise Fenerbahçe'nin Real Madrid, Arsenal, Manchester United, Porto, Napoli, Lille, Stuttgart ve AEK ile karşılaşabileceği belirtilirken, Galatasaray için Bayern Münih, Inter, Borussia Dortmund, Sporting, RB Leipzig, Villarreal, Lens ve Slavia Prag öne çıkarıldı.

İki Türk temsilcisinin gerçek rakipleri de bugün yapılacak resmi kura çekimiyle netleşecek. Gözler ve kulaklar Monako'da.