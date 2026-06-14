Sinan Engin: Artık çıta çok yükseldi

Deneyimli spor yorumcusu Sinan Engin, yeni sezon öncesinde üç büyük kulübün şampiyonluk şansını ve mali tablolarını masaya yatırdı. Engin'e göre en kırılgan konumda bulunan takım, geçen sezonun şampiyonu Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'nde tutarlı bir grafik sergilemek zorunda olan sarı-kırmızılılar için beklentiler artık çıtanın çok üzerinde seyrediyor.

TARAFTARI PARA VERİYOR

Kulüplerin ekonomik modellerini karşılaştıran Engin, Galatasaray'ın başarıya doğrudan bağlı bir gelir dinamiğine sahip olduğunun altını çizdi. Sarı-kırmızılıların kazandıkça sponsorluk ve taraftar gelirlerinin arttığını belirten yorumcu, Fenerbahçe'de ise farklı bir tablo olduğunu vurguladı. Başarısızlığın Fenerbahçe taraftarını daha da hırslandırdığını ve kulübün zengin destekçilerini harekete geçirdiğini ifade eden Engin, Beşiktaş'ta ise bu dinamiğin neredeyse hiç işlemediğini söyledi. Beşiktaşlı iş insanlarının tepki almaktan çekinerek kulübe finansal destek vermekten kaçındığını öne süren Engin, bu durumun siyah-beyazlılar için ciddi bir handikap olmaya devam ettiğini vurguladı.

KİMSE MEMNUN KALMADI

Geçen sezonu da masaya yatıran Engin, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu elden kaçırmasını sert bir dille eleştirdi. Sarı-lacivertlilerin ilk 9 haftada 6 puan bırakmasının belirleyici olduğunu hatırlatan yorumcu, biraz daha temkinli bir gidişle tahtın Kadıköy'e taşınabileceğini ifade etti. Engin şunları söyledi:

Bu sene en zor işi olan takım Galatasaray. Neden? Çünkü çıta çok yüksek. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak zorundalar. Geçen sene kimse memnun olmadı. Yani Fenerbahçe 9 haftada 6 puan kaybetti. Biraz akıllı olsaydı Fenerbahçe şampiyon olabilirdi. Şimdi Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı yeni hoca getirdi, hadi bakalım Ekim veya Kasım ayında 10 puan geriye düşsün ne olacak? Tepkiler kıyamet gibi olacak.

BEŞİKTAŞ'TA SABIR SINAVI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın yeni bir teknik direktörle yola çıkma kararını da değerlendiren Engin, siyah-beyazlılarda sabır eşiğinin son derece düşük olduğu uyarısında bulundu. Ekim veya Kasım ayında puan tablosunun gerisine düşülmesi halinde tribün tepkilerinin sert olacağını öngören Engin, Beşiktaş'ın bu tablo karşısında hem sportif hem de yönetimsel açıdan çok daha kırılgan bir yapıya sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.