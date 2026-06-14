Galatasaray yeniden kadroya katmak için görüşmelere başladı
Galatasaray, Westerlo forması giyen Emin Bayram'ı transfer etmek için görüşmelere başladı. Bayram, Galatasaray altyapısından yetişmişti.
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da kadro planlaması devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yabancı kuralını 10+4 olarak açıklaması nedeniyle işi zorlaşan sarı-kırmızılılar, yerli ve genç futbolcuları transfer etmek istiyor.
YÖNETİM EMİN BAYRAM İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Voetbalkrant'ta yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi altyapıdan yetiştikten sonra Belçika ekibi Emin Bayram'ı transfer etmek istiyor.
Transfer için Belçika ekibiyle temasa geçen sarı-kırmızılılar şartları sordu. Taraflar arasında ilk görüşmelerin başladığı kaydedildi.
39 MAÇTA 4 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ
Galatasaray, 2024-2025 sezonunun başında Emin Bayram'ı 4 milyon euro karşılığında Westerlo'ya yolladı. Bu sezon Westerlo formasıyla 39 maça çıkan Emin Bayram, 3 bin 412 dakika sahada kaldı. 23 yaşındaki futbolcu, 4 gol ve 2 asist kaydetti.