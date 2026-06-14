Galatasaray yeniden kadroya katmak için görüşmelere başladı

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da kadro planlaması devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yabancı kuralını 10+4 olarak açıklaması nedeniyle işi zorlaşan sarı-kırmızılılar, yerli ve genç futbolcuları transfer etmek istiyor.

YÖNETİM EMİN BAYRAM İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Voetbalkrant'ta yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi altyapıdan yetiştikten sonra Belçika ekibi Emin Bayram'ı transfer etmek istiyor.

Transfer için Belçika ekibiyle temasa geçen sarı-kırmızılılar şartları sordu. Taraflar arasında ilk görüşmelerin başladığı kaydedildi.

39 MAÇTA 4 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Galatasaray, 2024-2025 sezonunun başında Emin Bayram'ı 4 milyon euro karşılığında Westerlo'ya yolladı. Bu sezon Westerlo formasıyla 39 maça çıkan Emin Bayram, 3 bin 412 dakika sahada kaldı. 23 yaşındaki futbolcu, 4 gol ve 2 asist kaydetti.