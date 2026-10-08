Teknik direktörlük yaptığı dönemde Sergen Yalçın Beşiktaş'tan göndermişti. Büyük ödülü aldı.

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta teknik direktörlük yaparken radikal kararlara imza atmıştı.

Yalçın, takımın iki kaptanı Necip Uysal ve Mert Günok'u ani bir kararla kadro dışı bırakmıştı. İki futbolcunun kaptanlığı da alınmıştı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Teknik heyetimizin raporu Yönetim Kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok’a bugün itibarıyla futbol planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiş ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir.

Necip Uysal ile Mert Günok, kulüp bulamamaları halinde çalışmalarını takımımızdan ayrı sürdürecektir.

Futbol Akademimizden yetişen, 2009-10 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın formasını terleten Uysal ile 2021-22 sezonundan bu yana kalemizi koruyan Günok’a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK"

Bu kararın ardından Mert Günok, kendisine teklif yapan eski kulübü Fenerbahçe'ye dönmüştü. Necip Uysal ise kariyerini Beşiktaş'ta jübile yaparak tamamladı.

SERGEN YALÇIN GÖNDERMİŞTİ: BÜYÜK ÖDÜLÜ ALDI

Sergen Yalçın'ın gönderdiği kaleci Mert Günok, siyah beyazlı takımın kalesini koruduğu dönemdeki bir maçta yaptığı hareket nedeniyle TMOK'tan (Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi) büyük ödülü aldı.

TMOK'tan yapılan açıklamada Mert Günok'un Sportif Davranış Şeref Diploması'la layık görüldüğü duyuruldu.



Ödülün gerekçesi de şöyle açıklandı:

"Beşiktaş ve A Milli Takım kalecisi Mert Günok, takımının Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ettiği UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının ardından bir örnek gösterildi.

Taraftarların futbolcuları tribüne çağrıldığı sırada, bir gün önce Kartalkaya'daki otel yangınında 78 kişinin kaybettiğinin acısını hatırlatarak, "Bugün sevinmek yok, sadece alkış var" sözleriyle galibiyet kutlamasına katılmamıştır. Sportif başarının sevincini toplumsal acının önüne koymayan bu davranış ve duyarlı tavırları nedeniyle ödüllendirilmiştir."