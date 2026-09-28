Sergen Yalçın kaptan yapmıştı: Italiano gönderiyor

Beşiktaş'ta geçen sezonun ilk yarısında teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği ile sürpriz bir karara imza atılmıştı.

Siyah beyazlılarda takım kaptanlığı yapan 2 isim Necip Uysal ve Mert Günok kadro dışı bırakılmış, kendilerinden kulüp bulmaları istenmişti.

Necip Uysal, Beşiktaş'tan başka takımda oynamadığını, bundan sonra da oynamayacağını belirterek ayrılmamıştı. Mert Günok ise eski kulübü Fenerbahçe'ye gitmişti.

Necip Uysal, sezon sonunda ise futbol hayatını noktaladı. Yönetimin kararıyla jübilesi de yapıldı ve plaketle ödüllendirildi.

SERGEN YALÇIN KAPTAN YAPMIŞTI, ITALIANO GÖNDERİYOR

Sergen Yalçın'ın kararıyla kaptanlıkları alınan ve kadro dışı yapılan Necip ve Mert'in yerine yeni kaptanları yönetim kurulu şu açıklamayla duyurmuştu:

"Başkanımız Serdal Adalı ile yönetim kurulumuzun kararıyla Futbol A Takımımızın kaptanlığı hususunda değişikliğe gidilmiştir. Teknik ekibimizin saha içinde daha etkili olabilecek pozisyonda oynayan futbolcularımızın kaptanlığa getirilmesi görüşüyle ve yönetim kurulumuzun kararıyla Futbol A Takımımızın birinci kaptanlığına Orkun Kökçü, ikinci kaptanlığına ise Wilfred Ndidi getirilmiştir. Necip Uysal ile Mert Günok’a kaptanlık dönemlerindeki emekleri için teşekkür eder, yeni kaptanlarımız Orkun Kökçü ile Wilfred Ndidi’ye kaptanlık görevlerinde başarılar dileriz."



Ancak yeni kaptanlardan Ndidi, Sergen Yalçın'dan sonra gözden düştü. Teknik direktör Vincenzo Italiano, Ndidi'ye forma vermedi.

İtalyan teknik adamın Ndidi için olumsuz rapor verdiği de bildirildi. Buna göre Ndidi'nin ara transferde takımdan ayrılacağı ileri sürüldü.