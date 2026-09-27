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Halk TV Spor Beşiktaş'ın zorunlu satın alma opsiyonu ortaya çıktı: 20 milyon euro ödemek zorunda kalabilir

Beşiktaş'ın zorunlu satın alma opsiyonu ortaya çıktı: 20 milyon euro ödemek zorunda kalabilir

Beşiktaş'ın yaptığı transferin zorunlu satın alma opsiyonu ortaya çıktı. Opsiyon devreye girerse Beşiktaş 20 milyon euro ödemek zorunda kalacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş'ın zorunlu satın alma opsiyonu ortaya çıktı: 20 milyon euro ödemek zorunda kalabilir

Beşiktaş, yaz transfer döneminde Alman ekibi Bayer Leverkusen'den 3 milyon euro kiralama bedeli + şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla Ernest Poku'yu kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

OYUNCUNUN OPSİYONU ORTAYA ÇIKTI

22 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusunun zorunlu satın alma opsiyonu ortaya çıktı.

Ernest Poku, Süper Lig'de 18 maçta sahaya ilk 11'de çıkması halinde zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

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17 MAÇ DAHA VAR

Ernest Poku, Süper Lig'de Çorum FK, Erzurumspor ve Amedspor maçlarında forma giymişti.

Fenerbahçe derbisinde ise kadroda olmasına rağmen oyuna dahil olmamıştı.

Genç futbolcu bu maçlardan sadece Amedspor'a karşı ilk 11'de başladı.

Buna göre Ernest Poku, Süper Lig'de 17 maçta daha ilk 11'de görev alması halinde Beşiktaş'ın kasasından 20 milyon euro çıkacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beşiktaş Amedspor
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