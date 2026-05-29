Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması: Hayırlısı olsun

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası gündeme gelen Şenol Güneş, A Spor'dan Kartal Yiğit'e açıklamalarda bulundu.

''BEŞİKTAŞ İYİ OLSUN''

Dikkat çeken ifadeler kullanan Şenol Güneş, "Beşiktaş için hayırlısı olsun, ben Beşiktaş'ın ekmeğini yedim. Beşiktaş'ın her zaman iyi olmasını istiyorum. Benim olup olmam hiç önemli değil, Beşiktaş iyi olsun. Başkana da, Önder hocaya da başarılar diliyorum. En iyi teknik direktörü bulur getirirler." dedi.

ADALI ''ÇALIŞMAYI DÜŞÜNMÜYORUM'' DEMİŞTİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Sergen Yalçın ile yolların ayrılması sonrası yaptığı açıklamada Şenol Güneş ile çalışmayı düşünmediğini dile getirmişti.

Adalı, "Ben Şenol hocayı çok severim. Ama Sergen hocadan sonra Şenol hoca ile çalışmayı düşünmüyorum. Yazılıyor, çiziliyor... Şenol Güneş'e de ayıp ediliyor. Aylardır ben telefonda dahi konuşmadım" ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş'ın başında 241 maça çıkan Şenol Güneş, kulüple 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.