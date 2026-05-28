Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ın efsane kaptanı ve eski teknik direktörü Rıza Çalımbay, açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta 16 yıl futbol oynayan ve 473 maça çıkan Rıza Çalımbay, 2 farklı dönemde de teknik direktörlüğünü yaptı.

Siyah beyazlı kulübün sembol yıldızlarından olan Rıza Çalımbay, Beinsports'ta katıldığı programda Beşiktaş'la ilgili açıklamalarda bulundu.

"KAPTANLIĞINI YAPTIM BAŞKANLIĞINI DA YAPARIM"

Rıza Çalımbay, programda Beşiktaş'la ilgili bir hedefini de anlattı. Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:
"Beşiktaş'ın yıllarca kaptanlığını yaptık, başkanlığını da yaparız. Neden olmasın?"
Beşiktaş'ta en çok şampiyonluk gören ve kupa kaldıran oyunculardan olan Rıza Çalımbay'ın halen zaman zaman siyah beyazlı kulübün efsane futbolcularıyla düzenlenen toplantılarda bir araya geldiği biliniyor.
Toplantılarda konunun genellikle Beşiktaş olduğu öğrenilirken, böylece konuşulan bir diğer konunun da kulüp yönetiminde görev almak olduğu da ortaya çıkmış oldu.

