Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset Kılıçdaroğlu buluşmasına korsan çağrıya CHP'li gençlikten jet yanıt! "Siz kimsiniz"

Kılıçdaroğlu buluşmasına korsan çağrıya CHP'li gençlikten jet yanıt! "Siz kimsiniz"

CHP’de gençlik kolları üzerinden yeni bir tartışma çıktı. Batuhan Güven’in Kılıçdaroğlu ile bayramlaşma paylaşımına CHP’li gençlik yöneticileri peş peşe tepki gösterdi. Resmî hesaptan ise Özgür Özel vurgulu mesaj paylaşıldı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Kılıçdaroğlu buluşmasına korsan çağrıya CHP'li gençlikten jet yanıt! "Siz kimsiniz"
Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu destekçisi Batuhan Güven isimli kişi, sosyal medya hesabından CHP Gençlik Kolları adına paylaşım yaptı. Güven, Gençlik Kolları ile Kılıçdaroğlu ile bayramlaşacaklarını iddia etti.

Güven’e CHP’nin gençlik kollarında görev yapan isimlerden teker teker yanıt gelmeye başladı.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Ankara Yenimahalle Gençlik Kolları ekibi, “Gençlik kolları biziz ve böyle bir davetimiz yok. Siz kimsiniz? Hoş geldiniz. Güle güle.” derken Çankaya Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı, “Biz butlanla gelenler değil; çalışarak, emek vererek, mücadele ederek gelenleriz. Bayramlaşmamız 30 Mayıs saat 14.00’te Ankara İl Başkanlığımızda, Genel Başkanımız Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleşecektir” dedi.

Kılıçdaroğlu buluşmasına korsan çağrıya CHP'li gençlikten jet yanıt! "Siz kimsiniz" - Resim : 2

Gençlik Kolları adına konuştuğunu iddia eden Batuhan Güven’in görevinin ne olduğu da anlaşılamadı.

Kılıçdaroğlu buluşmasına korsan çağrıya CHP'li gençlikten jet yanıt! "Siz kimsiniz" - Resim : 3

Tartışmalı mutlak butlan kararı kabul edilse dahi 38’inci kurultay öncesi gençlik kolları başkanı olan kişi Gençosman Killik idi. Killik de butlan kararının açıklandığı gün Kılıçdaroğlu ile yol yürümeyeceğini açıklayan ilk yöneticiydi.

Kılıçdaroğlu buluşmasına korsan çağrıya CHP'li gençlikten jet yanıt! "Siz kimsiniz" - Resim : 4

Gençlik Kolları adına paylaşım yaptığını iddia eden Güven’in daha önce bu görev için aday olduğu fakat kazanamadığı da öğrenildi.

Kılıçdaroğlu buluşmasına korsan çağrıya CHP'li gençlikten jet yanıt! "Siz kimsiniz" - Resim : 5

Güven’in Gürsel Tekin ile fotoğraflarının olması da dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu azınlıkta kaldığı PM toplantısını erteledi! İkna turları sonuçsuz mu kaldı?Kılıçdaroğlu azınlıkta kaldığı PM toplantısını erteledi! İkna turları sonuçsuz mu kaldı?

Kılıçdaroğlu buluşmasına korsan çağrıya CHP'li gençlikten jet yanıt! "Siz kimsiniz" - Resim : 7

Öte yandan CHP Gençlik Kolları’nın resmî hesabı şu paylaşımı yaptı:

“Milletin iradesini gasp etmeye çalışanlar değil, ‘Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir’ diyenler kazanacak! Demokrasi mücadelemizin sarsılmaz öncüsü, Genel Başkanımız Özgür Özel ile birlikte tüm genç arkadaşlarımızla, omuz omuza yürüdüğümüz yol arkadaşlarımızla bayramlaşıyoruz.” Tartışmalı mutlak butlan kararının ardından CHP’nin sosyal medya hesapları da teker teker Kılıçdaroğlu ekibi tarafından alınmaya başlamıştı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mutlak butlan Kemal Kılıçdaroğlu CHP
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro