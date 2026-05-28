Kılıçdaroğlu buluşmasına korsan çağrıya CHP'li gençlikten jet yanıt! "Siz kimsiniz"

Kılıçdaroğlu destekçisi Batuhan Güven isimli kişi, sosyal medya hesabından CHP Gençlik Kolları adına paylaşım yaptı. Güven, Gençlik Kolları ile Kılıçdaroğlu ile bayramlaşacaklarını iddia etti.

Güven’e CHP’nin gençlik kollarında görev yapan isimlerden teker teker yanıt gelmeye başladı.

Ankara Yenimahalle Gençlik Kolları ekibi, “Gençlik kolları biziz ve böyle bir davetimiz yok. Siz kimsiniz? Hoş geldiniz. Güle güle.” derken Çankaya Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı, “Biz butlanla gelenler değil; çalışarak, emek vererek, mücadele ederek gelenleriz. Bayramlaşmamız 30 Mayıs saat 14.00’te Ankara İl Başkanlığımızda, Genel Başkanımız Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleşecektir” dedi.

Gençlik Kolları adına konuştuğunu iddia eden Batuhan Güven’in görevinin ne olduğu da anlaşılamadı.

Tartışmalı mutlak butlan kararı kabul edilse dahi 38’inci kurultay öncesi gençlik kolları başkanı olan kişi Gençosman Killik idi. Killik de butlan kararının açıklandığı gün Kılıçdaroğlu ile yol yürümeyeceğini açıklayan ilk yöneticiydi.

Gençlik Kolları adına paylaşım yaptığını iddia eden Güven’in daha önce bu görev için aday olduğu fakat kazanamadığı da öğrenildi.

Güven’in Gürsel Tekin ile fotoğraflarının olması da dikkat çekti.

Öte yandan CHP Gençlik Kolları’nın resmî hesabı şu paylaşımı yaptı: