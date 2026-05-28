Kılıçdaroğlu'nun kurultaydan kaçış planı başladı mı? PM toplantısını erteledi

CHP’de 1 Haziran’da yapılması beklenen Parti Meclisi (pm) toplantısının ertelendiği söylenirken toplantı için yeni bir tarih açıklanmadı.

Kulislerde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Parti Meclisi’ni toplamadan önce Merkez Yönetim Kurulu’nu belirlemeyi planladığı iddia ediliyor. Bu iddianın arkasında, mevcut Parti Meclisi tablosunda CHP Lideri Özgür Özel’e yakın isimlerin çoğunlukta olduğu değerlendirmesi yer alıyor.

MYK toplantısının öne çekilmesi de ihtimaller arasında olduğu öğrenildi.

Kılıçdaroğlu ekibi ertelemeyi şu sözlerle duyurdu:

"Parti Meclisi üyelerinin görevlendirilmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmaları nedeniyle Parti Meclisinin toplanma tarihi belirlenememiştir. Değinilen tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında Genel Başkan tarafından belirlenecek Parti Meclisi toplantı tarihi ayrıca duyurulacaktır"

Kılıçdaroğlu dün 1 Haziran'da PM olacak mı sorusuna şöyle yanıt vermişti:

"Büyük bir olasılıkla toplayacağız. Büyük, büyük bir olasılıkla toplayacağız. Bir halkla buluşmamız var, ondan sonra da işte parti meclisini doğal olarak toplayacağız. Merkez Yönetim Kurulu'nu belirleyeceğiz, yolumuza devam edeceğiz."

CHP’de tartışma, mahkemenin “mutlak butlan” kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık görevine döndüğü iddiası ile başladı.

Kılıçdaroğlu, kurultay için “yasal zemin” vurgusu yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı: “Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Mahkeme kararına uyacağız."

Özgür Özel’in “2 milyon CHP’li genel başkanı seçsin” çağrısına da yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Genel Başkanın nasıl seçileceği belli, siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız” demişti.

PM'DE KİM KİMİN TARAFINDA?

Gazete Pencere’den Yıldız Yazcıoğlu’nun haberine göre, toplantıya katılabilecek Parti Meclisi üye sayısının 57 olduğu belirtiliyor.

Temmuz 2020’deki 37. Olağan Kurultay’da belirlenen Parti Meclisi listesindeki bazı isimlerin, tüzük gereği artık PM üyesi sayılmadığı ifade ediliyor. Grup yönetiminde görev alan Tekin Bingöl, Gökhan Günaydın, Gülizar Biçer Karaca, Ali Mahir Başarır ve Murat Emir ile belediye başkanı seçilen Ahmet Akın, Muharrem Erkek, Candan Yüceer ve Hasan Baltacı bu kapsamda değerlendiriliyor.

Tutuklu Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de PM üyesi kabul edilmediği belirtilirken, CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık’ın Temmuz 2025’te hayatını kaybettiği hatırlatılıyor.

ÖZEL'İN EKİBİ ÇOĞUNLUKTA

Kulislerde, Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP’yi bir süre kurultaysız yönetme görüşüne destek vermesi beklenen PM üye sayısının 17 olduğu belirtiliyor.

Bu isimler arasında Kemal Kılıçdaroğlu, Gamze Akkuş İlgezdi, Cemal Canpolat, Devrim Barış Çelik, Deniz Demir, Adnan Demirci, Alirıza Erbay, Yıldırım Kaya, Bülent Kuşoğlu, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Faik Öztrak, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Berhan Şimşek, Erdoğan Toprak, Ahmet Hakan Uyanık ve Hasan Efe Uyar’ın adı geçiyor.

Öte yandan CHP Lideri Özgür Özel’in dile getirdiği “en kısa zamanda kurultay” görüşüne destek vermesi beklenen PM üye sayısının 25 olduğu aktarılıyor.

Bu grupta Fethi Açıkel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ednan Arslan, Erbil Aydınlık, Aysu Bankoğlu, Zeynel Emre, Yunus Emre, Gökçe Gökçen, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Sevgi Kılıç, Aylin Nazlıaka, Necdet Saraç, Selin Sayek Böke, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcıer, Yüksel Taşkın, Bülent Tezcan, Seyit Torun, Pınar Uzun, Aylin Yaman, Emre Yılmaz ve Gökhan Zeybek’in yer aldığı belirtiliyor.

KARARSIZLAR BELİRLEYİCİ OLACAK

Parti kulislerinde, sonucu 15 kararsız ismin belirleyebileceği konuşuluyor. Bu nedenle iki tarafın da tutumu netleşmeyen PM üyeleriyle temas kurduğu ifade ediliyor.

Turan Aydoğan’ın son gelişmeler üzerine “sağduyu çağrısı” yaptığı, ancak toplantıda nasıl bir tavır alacağının henüz netleşmediği belirtiliyor. Nevaf Bilek ve akademisyen Ayşe Eser Danışoğlu’nun da açık bir tutum ortaya koymadığı aktarılıyor.

Daha önce Kılıçdaroğlu’na yakınlıklarıyla bilinen Semra Dinçer, Gürsel Erol ve Ali Öztunç’un, Genel Merkez’e polis müdahalesinin ardından “en kısa zamanda kurultay” çağrısı yapması dikkat çekti.

Eski milletvekilleri Mehmet Akif Hamzaçebi ve Neslihan Hancıoğlu’nun da kurultay sürecinin uzatılmaması yönünde tavır alabileceği konuşuluyor.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da kulislerde dikkatle izlenen isimler arasında gösteriliyor. Salıcı’nın, Kasım 2023’teki kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu aday olmasaydı genel başkan adaylığı için adı geçen isimlerden biri olduğu hatırlatılıyor.

Eski milletvekili Hakkı Süha Okay’ın “en kısa zamanda” kurultay yapılmasını istediği belirtilirken; Tahsin Tarhan, Yaşar Seyman, Burhan Şenatalar ve Hüseyin Yaşar’ın ise son gelişmeler karşısındaki tutumlarını henüz netleştirmediği ifade ediliyor.

Toplantının ertelenmesiyle birlikte CHP’de yönetim tartışmasının yeni aşamasının ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor. Gözler, Kılıçdaroğlu’nun olası MYK hamlesine ve Parti Meclisi için belirlenecek yeni tarihe çevrildi.