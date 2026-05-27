Yılın transferi: 1.95'lik Sarışın Efsane Sultanlar Ligi'nde

Yıldızlarla dolu Vodafone Sultanlar Ligi'ne bir yıldız daha katıldı. Sarışın Efsane olarak anılan 1.95 boyundaki Alman yıldızın imzayı attığı belirtildi.

Eczacıbaşı Dynavit, geride kalan sezonda istediği dereceleri elde edememişti. Vodafone Sultanlar Ligi'nde ve Avrupa'da şampiyonluk isteyen Eczacıbaşı Dynavit, her kulvarda ezeli rakibi VakıfBank'ın gerisinde kalmıştı.

Yeni sezona daha güçlü kadroyla girmeyi hedefleyen Eczacıbaşı Dynavit, transferleri üst üste açıklamaya başladı. Selin Adalı'yı kadrosuna katan kulüp, dün de Bulgar voleybolunun yükselen yıldızı 20 yaşında ve 1.98 boyundaki Iva Dudova'yı resmen açıklamıştı.

Kulüp Menajeri Bilun Yılmaz “Uzun zamandır takip ettiğimiz, potansiyeline inandığımız genç bir oyuncuyu kadromuza kattığımız için mutluyuz. Iva’nın Eczacıbaşı Dynavit çatısı altında yeteneklerini sergileyebileceği, gelişimini sürdürebileceği ve takımımıza değer katabileceği bir ortam bulacağına inanıyoruz. Doğru çalışma disiplini ve kulüp kültürümüzle birlikte, önümüzdeki yıllarda çok daha önemli bir seviyeye ulaşacağına inanıyoruz” dedi.

Eczacıbaşı'nın İtalyan yıldız Ekaterina Antropova transferi de doğrulanmıştı. Kulübü Scandicci'ye veda eden Antropova, transferini şu sözlerle doğrulamıştı: "Scandicci’den kendimi kötü hissettiğim için ayrılmıyorum. Bu, yapmak istediğim bir değişiklikti. Aynı yerde çok uzun süre kalmanın durgunluğa ve gelişimde yavaşlamaya yol açacağı fikrine sahibim. Scandicci’de çok mutluydum. Beş yılın ardından şimdi sadece daha da gelişmek için Eczacıbaşı’na gidiyorum."

Ve Eczacıbaşı bir bomba da bugün patlattı. Sarışın Efsane olarak anılan Alman yıldız Camilla Weitzel'i de kadrosuna kattı.

11 Haziran 2000 doğumlu olan Camilla Weitzel de Antropova gibi İtalya'nın Scandicci takımında oynuyordu. Böylece 2 ünlü yıldız Eczacıbaşı'nda buluşmuş olacak.

Camilla Weitzel, Scandicci'den önce Almanya'da VCO Dresden, Dresdner SC'de, İtalya'da da Reale Mutua Fenera Chieri '76 ve Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia kulüplerinde forma giydi.

Orta oyuncu olarak görev yapan Camilla Weitzel, Alman Milli Takımı'nda da yer alıyor.

