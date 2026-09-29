Selçuk İnan Milli Takım tehlikesini açıkladı

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, A Milli Takım’ın UEFA Uluslar A Ligi’nde İtalya’ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirirken, milli futbolculara destek verilmesi gerektiğini söyledi. İnan ayrıca Kocaelispor’daki sakatlık durumuna ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Kocaelispor’da hazırlıklar sürerken, Teknik Direktör Selçuk İnan gündeme dair açıklamalarda bulundu. Milli ara sürecinin, yaşanan sakatlıklar nedeniyle takımları adına önemli bir fırsat olduğunu belirten genç çalıştırıcı, hem Kocaelispor’un durumu hem de A Milli Takım’ın performansı hakkında konuştu.

SAKATLIK ALARMI

Takımdaki eksiklerin ciddi boyutlara ulaştığını ifade eden Selçuk İnan, milli oyuncular dışında 10 futbolcunun sakatlık problemi yaşadığını söyledi.

Deneyimli teknik adam, “Milli ara bizim için çok doğru bir zamanda geldi. Milli takımda bulunan oyuncuların yanı sıra 10 futbolcumuz sakat durumda. Tedavi süreçleri devam ediyor. Görünen o ki Matej Petkovic, Dane Gulliksen ve Rivas’ın Beşiktaş maçında kadroda yer alma ihtimali yüksek. Ancak diğer oyuncularımızın durumu için henüz net konuşmak mümkün değil” dedi.

İnan ayrıca yorgunluğa bağlı problemler yaşayan Petkovic ve Gulliksen’in antrenmana çıkarılmadığını, risk taşıyan bazı isimleri korumaya çalıştıklarını belirtti.

MHK SORUŞTURMASI

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve bazı isimlerin gözaltına alınmasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Selçuk İnan, konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını ifade etti.

İnan, “Resmi bilgiler netleşmeden yorum yapmak doğru olmaz. Gelişmeleri takip ediyoruz, daha sonra değerlendirme yapmak daha sağlıklı olacaktır” diye konuştu.

MİLLİ TAKIMI BEKLEYEN TEHLİKE

A Milli Takım’ın İtalya karşısında aldığı 4-1’lik mağlubiyet hakkında da değerlendirmelerde bulunan Selçuk İnan, ortaya çıkan sonucun beklentilerin altında kaldığını söyledi ve Milli takımı bekleyen tehlikeyi açıkladı.

“Dünkü maç açıkçası hepimizi üzdü. Beklediğimiz bir performans değildi” diyen İnan, oyuncuların yaşadığı fiziksel ve psikolojik yükün de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Başarılı teknik adam, “Her maçta aynı seviyeyi korumak kolay değil. Bu mağlubiyeti biraz da maç öncesindeki hazırlık sürecine bağlıyorum. Futbolda zaman zaman bu tür sonuçlar yaşanabiliyor. Oyuncularımız istediklerini sahaya yansıtamadı ama bu nedenle onları hedef haline getirmemeliyiz. Milli futbolcularımıza sahip çıkmalı ve her şartta destek vermeliyiz” ifadelerini kullandı.

KOCAELİ DAVETİ

İnan, Kocaeli Stadyumu’nda oynanan Fransa karşılaşmasına ve stat zeminine yönelik eleştirilere de değindi. Taraftarın ve şehir atmosferinin milli takıma yakışır bir ortam oluşturduğunu belirten genç teknik adam, zemin şartlarının iyileştirilmesi halinde Kocaeli’nin daha fazla milli maça ev sahipliği yapabileceğini söyledi.

Selçuk İnan, “Fransa maçında taraftarımız ve organizasyon anlamında çok başarılı bir tablo vardı. Zemin dışında her şey doğruydu. Sahadaki eksiklikler de giderildiğinde milli maçları gelecekte daha sık Kocaeli’de izleyebiliriz” diyerek sözlerini tamamladı.