Eyvah! Yine milli maç var: Ahmet Çakar Belçika Türkiye maçının sonucunu açıkladı

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı 2 maçı da kazanamadı ve sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Kocaeli'nde Fransa'ya 1-0 kaybeden milliler, Bursa'da da İtalya'ya 4-1 mağlup oldu.

Türkiye'nin bu kötü oyunu taraftarların büyük eleştirisini alırken, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella istifaya davet edildi.

3. MAÇIMIZ BELÇİKA İLE

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 3. hafta maçında 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacak.

Taraftarlar, Belçika maçı öncesi sosyal medyada ''Eyvah! Yine milli maç var'' yorumlarını yaptı.

AHMET ÇAKAR'DAN MAÇ TAHMİNİ

Fransa ve İtalya maçlarının sonuçlarını doğru tahmin eden eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Belçika maçının sonucuna dair de tahminde bulundu.

Ahmet Çakar, ''Belçika kazanır'' ifadelerini kullanarak A Milli Takım'ın bu maçı da kaybedeğini iddia etti.