Sane gol attı Almanya yenildi: Ekvador mucizesi
Dünya Kupası'nda Galatasaraylı Sane'nin gol attığı maçta Almanya Ekvador'a yenildi.
2026 Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı garantileyen Almanya, Galatasaraylı Sane'nin golüne rağmen Ekvador'a 2-1 yenildi.
Gruptaki diğer maçta Fildişi Sahili de Curaçao'yu 2-0 mağlup etti. E Grubu'nda oynanan son maçların ardından 6'şar puanlı takımlardan lider Almanya ve ikinci sırada yer alan Fildişi Sahilleri ile 4 puanla üçüncü durumdaki Ekvador, son 32 turuna yükseldi.
EKVADOR-ALMANYA: 2-1
Stat: New York New Jersey
Hakemler: Mary Victoria Penso, Brooke Ashley Mayo, Kathryn Nesbitt (ABD)
Ekvador: Galindez, Franco (Dk. 64 Preciado), Ordonez, Pacho, Hincapie (Dk. 71 Estupinan), Yeboah (Dk. 85 Torres), Vite, Moises Caicedo, Angulo (Dk. 85 Caicedo), Plata, Enner Valencia (Dk. 64 Rodriguez)
Almanya: Neuer, Kimmich (Dk. 60 Thiaw), Rudiger, Tah, Raum, Nmecha (Dk. 65 Beier), Pavlovic (Dk. 46 Stiller), Sane, Musiala, Wirtz (Dk. 73 Gross), Havertz (Dk. 60 Deniz Undav)
Goller: Dk. 2 Sane (Almanya), Dk. 9 Angulo, Dk. 77 Plata (Ekvador)
Sarı kartlar: Dk. 43 Hincapie, Dk. 50 Franco, Dk. 89 Plata (Ekvador), Dk. 44 Pavlovic (Almanya)