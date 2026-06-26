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Japonya galibiyeti kaçırdı hedefine ulaştı

Dünya Kupası'nda İsveç karşısında galibiyeti kaçıran Japonya, gruptan 2. olarak çıktı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Japonya galibiyeti kaçırdı hedefine ulaştı

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu 3. maçında Japonya ile İsveç karşı karşıya geldi.
Karşılaşma 1-1 tamamlandı.

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Bu sonuçla Japonya grubu 5 puanla ikinci, İsveç ise 4 puanla üçüncü sırada tamamladı.
Japonya, maçın 56. dakikasında Maeda ile öne geçti.
İsveç bu gole 62. dakikada Elanga ile yanıt verdi.
Hollanda'nın 7 puanla lider olduğu grupta Japonya 5 puanla ikinci sırayı aldı gruptan çıktı. 4 puanı bulunan İsveç ise grup aşamasını 3. olarak tamamladı. 3 maçını da mağlubiyetle tamamlayan Tunus ise sonuncu olarak turnuvaya veda etti.

JAPONYA-İSVEÇ: 1-1

Stadyum: Dallas Stadyumu
Hakemler: Ivan Barton (El Salvador), David Moran (El Salvador), Henry Pupiro (Nikaragua)
Japonya: Suzuki, Seko (Dk. 75 Watanabe), Itakura (Dk. 39 Taniguchi), Ito, Sugawara, Tanaka, Kamada, Nakamura (Dk. 75 Nagatomo), Doan (Dk. 67 Ito), Maeda, Ueda (Dk. 67 Ogawa)
İsveç: Zetterstörm, Lagerbielke, Hien (Dk. 37 Bergvall), Gudmundsson (Dk. 88 Nygren), Lindelöf (Dk. 88 Starfelt), Abbas Ayari, Bernhardsson (Dk. 75 Svensson), Stroud (Dk. 75 Sema), Elanga, Isak, Gyökeres
Goller: Dk. 56 Maeda (Japonya), Dk. 62 Elanga (İsveç)
Sarı kartlar: Dk. 32 Hien, Dk. 85 Gyökeres (İsveç), Dk. 77 Taniguchi (Japonya) (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Dünya Kupası Japonya İsveç
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