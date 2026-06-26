Hollanda Tunus'u evine yolladı
Hollanda Tunus'u yenerek Dünya Kupası F Grubu'nu ilk sırada tamamladı. Tunus ise puansız olarak şampiyonaya veda etti.
Hollanda, 2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu 3. maçında Tunus'u 3-1 mağlup ederek grubu lider tamamladı.
Kansas Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadelenin henüz 3. dakikasında Hollanda, Skhiri'nin ters vuruşunda top ağlarla gitmesiyle öne geçti.
7. dakikada Van Dijk'in asistiyle Brobbey durumu 2-0 yaptı.
Maçın 54. dakikasında sağdan kullanılan korner atışında Hannibal'ın penaltı noktasına gönderdiği ortaya Mastouri kafayı vurarak farkı 1'e indirdi: 1-2.
62. dakikada sağdan kullanılan korner atışında Reijnders ön direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Van Hecke'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu ve maç 3-1 tamamlandı.
Bu sonuçla puanını 7'ye yükselten Hollanda grubu zirvede tamamladı. 3 maçını da kaybeden Tunus ise organizasyona puansız şekilde veda etti.
TUNUS-HOLLANDA: 1-3
Stadyum: Kansas Şehir Stadyumu
Hakemler: Katia Garcia (Meksika), Sandra Ramirez (Meksika), Jose Enrique Naranjo (İspanya)
Tunus: Dahmen, Valery, Talbi, Skhiri, Ben Hmida (Dk. 68 Ben Ouanes), Abdi, Ben Slimane (Dk. 68 Achouri), Gharbi (Dk. 75 Chaouat), Khedira (Dk. 68 Mahmoud), Hannibal, Mastouri (Dk. 90 Tounekti)
Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Hacke, Van Dijk, Ake, Gravenberch, De Jong (Dk. 72 Koopmeiners), Reijnders (Dk.72 Kluivert), Malen (Dk. 72 Summerville), Gakpo (Dk. 84 Noa Lang), Brobbey (Dk. 77 Depay)
Goller: Dk. 3 Shikiri (Kendi kalesine), Dk. 7 Brobbey, Dk. 62 Van Hecke (Hollanda), Dk. 54 Mastouri (Tunus) (AA)