Salah'ın maaşı İngilizleri şaşkına çevirdi

Liverpool'dan ayrılarak Trabzonspor ile anlaşma sağlayan Mohamed Salah'ın yeni sözleşmesinin mali detayları İngiliz basınında ortaya çıktı.

MALİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI İNGİLİZLER ŞAŞIRDI

The Sun'ın haberine göre Mısırlı yıldız, Karadeniz ekibinde yıllık 14,6 milyon sterlin garanti ücret alacak. Performans bonuslarıyla birlikte bu rakamın 18,9 milyon sterline kadar çıkacağı belirtiliyor.

Haberde, Salah'ın haftalık kazancının 363 bin sterlini aştığı ifade edilirken, Türkiye'deki vergi sistemi nedeniyle futbolcuların vergilerinin kulüpler tarafından karşılanmasının da yıldız oyuncunun gelirini önemli ölçüde artırdığı aktarıldı.

RONALDO ZİRVEDE

Bu rakamlarla Salah, dünyanın en yüksek maaş alan futbolcuları listesinde 32. sırada yer alıyor. Listenin zirvesinde ise Suudi Arabistan'da forma giyen Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema bulunuyor.

STATTA İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Trabzonspor, Salah ile transfer görüşmelerinin başladığını resmen açıklarken, deneyimli futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Trabzonspor oyuncu için 6 Ağustos Perşembe günü saat 19.30'da Papara Park'ta imza töreni düzenleyecek. Dokuz yıllık Liverpool kariyerinde kulüp tarihine geçen başarılara imza atan Salah'ın transferi, Türk futbolunun en ses getiren hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor.