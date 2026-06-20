Paraguaylı futbolculardan Türkiye galibiyeti sonrası açıklama

Türkiye karşısında aldığı galibiyetin ardından açıklamalar yapan Julio Enciso “Hakkımızda gerçeği yansıtmayan birçok şey söylendi ama biz yolumuza devam edip taraftarlarımızın da bizi desteklemesini bekliyoruz” dedi.

''GERÇEKLER TAMAMEN FARKLIYDI''

Paraguaylı futbolcu ilk maçta ABD karşısında aldıkları farklı yenilgi sonrası yapılan eleştiriler ve ortaya atılan iddialar üzerine sitem edip, "Öncelikle takım arkadaşlarıma ortaya koydukları büyük mücadele için teşekkür etmek istiyorum. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Hakkımızda gerçeği yansıtmayan birçok şey söylendi. İnsanlar bazen olayları farklı değerlendirebiliyor ancak gerçekler tamamen farklıydı. Biz yolumuza devam edip taraftarlarımızın da bizi desteklemesini bekliyoruz. Bizi destekleyen herkesten tek isteğim, bize inanmaya ve destek vermeye devam etmeleri" diye konuştu.

PARAGUAY'IN GOLÜNÜ ATAN GALARZA: UNUTULMAZ BİR MAÇ OLDU

Paraguay’ın maçın hemen başında bulduğu golün kahramanı Galarza maçın ardından yaptığı açıklamada "Unutulmaz bir gün oldu. Takım olarak sahada sonuna kadar savaştık ve bu önemli zaferi hak ettik. Zorlu bir süreçten geçiyorduk. Sahada kenetlenerek harika bir reaksiyon verdik” dedi. Maçın hemen başında, daha 2’nci dakika dolmadan attığı golle takımını öne geçiren Galarza, turnuvanın en erken golüne imza atarken bu konuda ise “Çok mutluyum. Kendim için de ülkem için de unutulmaz bir maç oldu” diye konuştu. (DHA)