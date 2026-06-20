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Halk TV Spor Rıza Çalımbay'ın hayatını kaybeden annesinin cenaze namazı kılındı

Rıza Çalımbay'ın hayatını kaybeden annesinin cenaze namazı kılındı

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın 85 yaşında hayatını kaybeden annesi Fatma Çalımbay'ın cenaze namazı kılındı. İstanbul'da kılınan namaza birçok isim katıldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Rıza Çalımbay'ın hayatını kaybeden annesinin cenaze namazı kılındı

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın 85 yaşında vefat eden annesi Fatma Çalımbay'ın cenaze namazı, İstanbul'da kılındı.

RIZA ÇALIMBAY VE AİLESİ TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Fatma Çalımbay için Etiler Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.
Rıza Çalımbay ile ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

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CENAZE NAMAZINA BİRÇOK İSİM KATILDI

Cenaze namazına Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, siyah-beyazlı kulübün eski asbaşkanı Emre Kocadağ, teknik direktörler Aykut Kocaman ve Ertuğrul Sağlam, başantrenör Aziz Akkaya, eski futbolcular Metin Tekin, Ali Gültiken, Tanju Çolak, Mehmet Özdilek, Rıdvan Dilmen ve Umut Bulut'un yanı sıra birçok isim katıldı.

CENAZE YARIN SİVAS'TA TOPRAĞA VERİLECEK

Fatma Çalımbay'ın cenazesi yarın Sivas'ta toprağa verilecek. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Cenaze Vefat
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