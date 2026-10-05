Rizespor maçı öncesi Fenerbahçe’de Asensio gelişmesi! İsmail Kartal kararını verdi
Fenerbahçe’de milli ara sonrası oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde Marco Asensio ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İsmail Kartal, Asensio hakkında son kararını verdi.
Sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan İspanyol yıldız, yeniden sahalara dönerek teknik heyetin yüzünü güldürdü.
Fenerbahçe’de milli ara sonrası oynanacak Çaykur Rizespor maçı öncesinde Marco Asensio gelişmesi yaşandı. Sakatlığını atlatarak yeniden sahalara dönen İspanyol yıldızın, Turan Tovuz karşılaşmasındaki performansı teknik heyetin değerlendirmesine girdi.
TURAN TOVUZ MAÇINDA 83 DAKİKA
Fenerbahçe’nin Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile oynadığı hazırlık karşılaşması, Asensio açısından önemli bir test oldu.
Sarı-lacivertli takımın 2-0 kazandığı mücadeleye ilk 11’de başlayan deneyimli futbolcu, 83 dakika sahada kaldı. Uzun süren sakatlığının ardından yeniden forma giyen Asensio’nun fiziksel durumu da yakından takip edildi.
İSMAİL KARTAL’DAN OLUMLU RAPOR
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, teknik direktör İsmail Kartal, Asensio’nun karşılaşmadaki performansından memnun kaldı.
İspanyol futbolcunun mücadele sırasında fiziksel açıdan herhangi bir sorun yaşamaması, teknik heyet açısından olumlu karşılandı.
RİZESPOR KARŞISINDA İLK 11 BEKLENTİSİ
Haberin detaylarında, Asensio’nun sakatlığını tamamen geride bıraktığı ve fiziksel olarak hazır hale geldiği belirtildi.
İspanyol yıldızın, Süper Lig’de cumartesi günü oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasına ilk 11’de başlaması bekleniyor.