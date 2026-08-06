Rıdvan Dilmen Sturm Graz maçı biter bitmez uyardı: Sakın ha

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli takımın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. İsmail Kartal ve Fenerbahçe yönetimini uyardı.

"KADRO KALİTESİ YETMEZ, MÜCADELE ŞART"

Dilmen, Fenerbahçe'nin kalite olarak rakibinin üzerinde olduğunu ancak günümüz futbolunda bunun tek başına yeterli olmadığını vurguladı. Eski futbolcu, rakiple aynı yoğunlukta koşup mücadele edilmediği takdirde kadro kalitesine rağmen başarı elde etmenin mümkün olmadığını belirtti.

GEÇEN SEZONLA BENZERLİK

Dilmen, bu akşamki performansı geçen sezonki başarılı örneklerle kıyasladı. Rakiple aynı tempoda koşulduğunda hem oyun hem de skor anlamında üstünlük sağlanabildiğini ifade eden Dilmen, dün akşamki maçın da bu formülün bir örneği olduğunu söyledi.

ÇOK SERT UYARI: SAKIN HA!

Son üç resmi maça dikkat çeken Dilmen, kadro planlamasında gönderilmesi düşünülen yabancı oyuncular arasında ilk sıralarda yer aldığı öne sürülen Anderson Talisca ve N'Golo Kante'nin gösterdiği performansla bu ihtimali tartışmaya açtığını belirtti ve performanslarını tebrik etti ve çok sert bir uyarıda bulundu:

3 resmi maça baktığımızda belkide gönderilmeyi düşünülen 23 yabancıdan ilk sıralarda olan TALİSCA ve KANTE sakın ha! dedirtti!

"98 DAKİKA BOYUNCA ÜST DÜZEY KONSANTRASYON"

Karşılaşma boyunca takımın konsantrasyonunun yüksek seviyede olduğunu belirten Dilmen, bireysel performansların oldukça iyi olduğunu ve takımın genelinin başarılı bir oyun ortaya koyduğunu söyledi. Rakip analizinin de doğru yapıldığını, Sturm Graz'ın geniş alan arayan bir takım olduğunun ve kadrosunda tecrübeli iki stoper bulunduğunun tespit edildiğini vurguladı.

İSMAİL KARTAL VE OYUN OKUMASI

Dilmen, oyuncu değişikliklerinin hem zamanlama hem de tercih edilen isimler açısından isabetli olduğunu belirtti. Bu durumun teknik direktör İsmail Kartal'ın maçı iyi okumasından kaynaklandığını ifade eden Dilmen, bu tarz performansların taraftarın uzun süredir beklediği coşkuyu yeniden yaşatabildiğini söyledi.