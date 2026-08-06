Fenerbahçe kazandı UEFA güncelledi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı Kadıköy'de ağırladı. Sarı-lacivertli takım, karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak turun ilk ayağını avantajlı tamamladı.

GOLLER İLK YARIDA GELDİ

Fenerbahçe'nin gollerini 10. dakikada Anderson Talisca, 45. dakikada ise Mason Greenwood kaydetti. Sarı-lacivertliler, ilk yarıda bulduğu iki golle maçın kontrolünü eline aldı ve bu üstünlüğünü sahadan sonuç alarak taçlandırdı.

RÖVANŞ MAÇI ÖNCESİ BÜYÜK AVANTAJ

Fenerbahçe, turun ilk maçından aldığı 2-0'lık galibiyetle rövanş karşılaşmasına avantajlı gidecek. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki yolculuğuna bu sonuçla güçlü bir başlangıç yapmış oldu.

3 PUAN SONRASI UEFA ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ

Fenerbahçe - Sturm Graz mücadelesinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması yeniden şekillendi. Güncel sıralama şöyle:

1- İngiltere - 101.852 puan

2- İtalya - 87.660 puan

3- İspanya - 82.368 puan

4- Almanya - 80.116 puan

5- Fransa - 67.653 puan

6- Portekiz - 63.250 puan

7- Belçika - 57.450 puan

8- Hollanda - 51.229 puan

9- TÜRKİYE - 47.375 PUAN

10- Çekya - 43.825 puan

11- Polonya - 43.025 puan

12- Yunanistan - 41.312 puan

ÜLKE PUANININ ÖNEMİ

UEFA ülke puanı, kulüplerin Avrupa kupalarındaki performansına göre her sezon güncellenen ve ülkelerin gelecek sezon kupalara göndereceği takım sayısını doğrudan etkileyen bir sıralama sistemi. Türk kulüplerinin Avrupa kupalarındaki sonuçları, bu puanın yükselmesinde ve dolayısıyla Türkiye'nin sıralamadaki konumunun korunmasında belirleyici rol oynuyor.