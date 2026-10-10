Reis'ten Samsunspor itirafı: Maçtan önce açıkladı

Trabzonspor'un başarılı teknik direktörü Thomas Reis maç öncesi basın toplantısında Samsunspor hakkında itirafta bulundu. Reis Samsunspor için "Burada olmaktan dolayı mutluyum" ifadesini kullandı.

"TEKRAR BURADA OLMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM"

"Öncelikle tekrar burada olmaktan dolayı mutluyum. İlk kez resmî olarak buradayım. Samsunspor'da birçok oyuncunun değiştiğini görüyoruz. Oyuncuların çoğuyla daha önce birlikte çalışmadım. Yeni bir oyuncu grubu var. Ancak yine de tekrar burada olmaktan dolayı mutluyum."

Milli aranın Trabzonspor için kolay olmadığını vurgulayan başarılı hoca oyuncularının sakatlık yaşamadan geri dönmelerinden dolayı mutlu olduğunu iletti.

"U19 TAKIMINDAN OYUNCULARLA ÇALIŞMA FIRSATI BULDUK"

"Milli ara kolay değildi. Uzun bir ara geçirdik ve çok sayıda millî oyuncumuz vardı. Bu süreçte diğer oyuncularımızla antrenman yaptık. Onlar da iyi performans gösterdiler. U19 takımından birkaç oyuncuyla da çalışma fırsatı bulduk. Millî takımlara giden bütün oyuncularımızın sağlıklı şekilde geri dönmesinden mutluyum."