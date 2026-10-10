İsmail Kartal'dan Lukaku ve Muriqi kararı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray derbisine kadar oynanacak karşılaşmalarda puan kaybı yaşamak istemiyor. Zorlu fikstüre hazırlanan sarı-lacivertli teknik adam, takımın tecrübeli isimlerinden maksimum katkı almayı hedefliyor.

Marco Asensio'nun geçtiğimiz hafta sonundaki hazırlık maçında forma giymesi ve hazır görüntüsü, İsmail Kartal'ın elini güçlendiren gelişmeler arasında yer aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, saha içinde ve saha dışında takım arkadaşlarına liderlik edebilen oyuncuların varlığını da önemli bir avantaj olarak görüyor.

İSMAİL KARTAL'IN GÜVENDİĞİ 8 İSİM

Fenerbahçe'de teknik heyetin kritik maçlarda tecrübeleriyle fark yaratmasını beklediği isimler arasında Ederson, Semedo, Skriniar, Guendouzi, Kante, Asensio, Vedat Muriqi ve Romelu Lukaku bulunuyor.

Kalede Ederson, savunmada Semedo ve Skriniar, orta sahada Guendouzi ile Kante, hücum hattında ise Asensio, Muriqi ve Lukaku'nun sorumluluk alması bekleniyor. İsmail Kartal'ın, bu oyuncuların yalnızca bireysel performanslarından değil, zorlu karşılaşmalarda edindikleri deneyimden de yararlanmak istediği belirtiliyor.

GOL YOLLARINDA MURİQİ VE LUKAKU PLANI

Eyüpspor karşılaşmasındaki performansıyla dikkat çeken Vedat Muriqi, hücum hattında öne çıkan isimlerden biri oldu. Milli arada Belçika formasıyla gösterdiği performansla gündeme gelen Romelu Lukaku da teknik heyetin gol yollarındaki önemli kozları arasında gösteriliyor.

İsmail Kartal'ın, iki oyuncunun özelliklerinden yararlanarak hücum hattında alternatifli bir plan oluşturmayı düşündüğü ifade ediliyor. Böylece yoğun fikstürde oyuncuların fiziksel durumlarına göre farklı tercihler yapılabilecek.

ASENSİO'YA RİZE MAÇINDA GÖREV

Sarı-lacivertli ekipte Marco Asensio'nun Rizespor karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor. Teknik heyetin, yıldız oyuncunun hazır durumundan yararlanarak hücum organizasyonlarını güçlendirmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Vedat Muriqi ile Romelu Lukaku'nun ise maçların gidişatına ve fiziksel durumlarına göre dönüşümlü olarak değerlendirilmesi gündemde. İsmail Kartal, Galatasaray derbisine kadar oynanacak kritik karşılaşmalarda tecrübeli oyuncularının liderliğiyle hata payını en aza indirmeyi hedefliyor.