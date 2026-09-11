Real Madrid'in Arda Güler kararı belli oldu: Mourinho böyle istedi!

İspanyol devi Real Madrid'te milli futbolcu Arda Güler'le ilgili karar belli oldu. Teknik direktör Jose Mourinho'nun söyle istediği belirtildi.

Arda Güler, 2023 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmuştu.

Genç yaşına rağmen takıma çabuk uyum sağlayan Arda Güler, 116 resmi maçta 19 gol atarken, 26 da asist yaptı.

Geçen sezon ise en başarılı dönemini geçiren milli futbolcu, 51 maçta 6 gol, 14 asiste imza attı.

MOURINHO İSTEDİ. REAL'İN ARDA KARARI

Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho'nun Arda Güler'den daha fazla yararlanmak istediğini söylemesinin ardından yönetimin de kararını verdiği belirtildi.

İspanyol basınından AS'ın haberine göre Arda Güler'in 2029'da sona erecek olan sözleşmesi 2031 yılına kadar uzatılacak. Bunun nedeninin de maaşına zam yapmak olduğu bildirildi.

Arda Güler, Real Madrid'ten yıllık yaklaşık 5 milyon 200 bin euro alıyordu. Bu sözleşmeyle maaşının bu sezondan itibaren en az 2 katına çıkarılacağı ileri sürüldü.