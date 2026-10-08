Osimhen açıklaması kriz çıkarınca geri adım attı: Yine de özür dilemedi

Nijerya A Milli Takım Teknik Direktörü Eric Chelle, Victor Osimhen'in durumuna dair açıklamalarda bulundu.

"BİLMİYORDUK"

Yıldız golcünün kadrodan çıkarılma sürecine dair konuşan Eric Chelle, “Milli maçlardan yaklaşık 10-15 gün önce Victor Osimhen sakatlandı. Osimhen'i ilk olarak milli takım listesine dahil ettik çünkü o noktada iyileşmek için yeterli zamanı olup olmadığını bilmiyorduk” dedi.

"YANLIŞ YORUMLANDI"

Galatasaraylı taraftarların tepkisine yol açan transfer sözleri için Eric Chelle, “Olası bir transferle ilgili daha önceki sözlerim yanlış yorumlandı. Victor, Galatasaray'ı seviyor ve kulüp de ondan memnun. Osimhen'i dünyanın en iyi forvetlerinden biri olarak görüyorum. Bir oyuncu bu seviyede performans gösterdiğinde, onunla ilgili her zaman transfer söylentileri olur. Onun kulüpten ayrılmak istediğini ya da ayrılması gerektiğini asla söylemedim" ifadelerini kullandı.

NE DEMİŞTİ?

Eric Chelle daha önce yaptığı açıklamada "Polonya ve Portekiz olmak üzere iki maçımız var ve bazı oyuncuların vizesi olmadığı için çok sorun yaşıyorum. En önemlisi de iki oyuncudan mahrum kalacağız, Osimhen ve Lookman. Çünkü Victor Osimhen muhtemelen kulüp değiştirecek. Evinde kalmasını tercih ediyoruz, çünkü oynarsa yüzde 100'ünü veremeyebilir, bu iyi olmaz" demişti.