Orkun Kökçü'nün son durumu netleşti: Beşiktaş'ta gözler kritik maçta

Beşiktaş'ın sezon başındaki önemli transferlerinden Orkun Kökçü, ayak parmağındaki çatlak nedeniyle A Milli Takım'ın kadrosundan çıkarılmıştı.

Yaşadığı sakatlık sonrası tedavisine kulübünde devam edilen yıldız orta sahanın, Süper Lig'de oynanacak Kocaelispor maçına yetişip yetişemeyeceği gündeme gelmişti.

TAKIMLA ÇALIŞMADI

Orkun Kökçü'nün tedavi süreci devam ederken henüz takımla birlikte çalışmalara henüz başlamadığı öğrenildi.

Beşiktaş teknik heyeti, milli futbolcuyu Kocaelispor karşılaşmasına yetiştirmek için süreci yakından takip ediyor. Ancak Orkun'un ağrılarının devam etmesi halinde sağlık riski alınmayacak.

Siyah-beyazlı teknik ekip, Orkun Kökçü'nün durumunu yalnızca Kocaelispor maçı açısından değil, sonrasında oynanacak Hoffenheim karşılaşmasını da göz önünde bulundurarak değerlendirmek istiyor.

ORKUN YERİNE MİRETTİ

Orkun Kökçü'nün forma giyememesi halinde orta sahadaki boşluğu Fabio Miretti'nin doldurması bekleniyor.

Milli ara döneminde çalışmalarını sürdüren İtalyan futbolcunun antrenmanlardaki performansıyla teknik direktör Vincenzo Italiano'nun beğenisini kazandığı belirtildi.

Miretti'nin Kocaelispor karşısında ilk 11'de görev almaya hazır olduğu ve Orkun Kökçü'nün yokluğunda takımın orta sahasındaki önemli görevlerden birini üstlenmesinin beklendiği ifade edildi.

Beşiktaş'ta gözler, Orkun Kökçü'nün maç gününe kadar takımla çalışmalara başlayıp başlayamayacağına çevrilmiş durumda.