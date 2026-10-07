Ankaragücü’ne 4-1 kazandığı İnegöl maçından kötü haber: TFF duyurdu

MKE Ankaragücü, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 5. haftasında Eryaman Stadyumu'nda Sultan Su İnegölspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 4-1'lik farklı galibiyetle ayrılarak hanesine üç puan yazdırdı.

Ancak Ankaragücü'nün galibiyetinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) gelen açıklama, başkent ekibinin sevincine gölge düşürdü.

PFDK’YA SEVK EDİLDİ

TFF Hukuk Müşavirliği, Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle MKE Ankaragücü'nü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Resmi açıklamaya göre sarı-lacivertli kulüp, müsabakadaki "çirkin ve kötü tezahürat" ile tribünlerden atılan yabancı maddeler ve yaşanan taşkınlıkları kapsayan "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. ve 53. maddeleri kapsamında disipline gönderildi.

ANKARAGÜCÜ’NÜ BEKLEYEN YAPTIRIM

PFDK'nın yapacağı değerlendirmenin ardından Ankaragücü hakkında uygulanacak yaptırım belli olacak.

Söz konusu maddeler kapsamında puan silme cezası gündemde bulunmazken, kulübün para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği ve çirkin-kötü tezahüratın gerçekleştiği tribün bloklarında bulunan taraftarların bir sonraki iç saha maçına girişlerinin bloke edilebileceği belirtiliyor.

ANKARAGÜCÜ SAHADA FIRTINA GİBİ ESTİ

Disiplin sevkinin gölgesinde kalan mücadelede ise Ankaragücü, taraftarlarına farklı bir galibiyet yaşattı.

Başkent ekibi maça hızlı başladı. Mervan Yusuf Yiğit, 6. ve 18. dakikalarda attığı gollerle takımını henüz ilk 20 dakika içinde 2-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Ankaragücü, 53. dakikada Atakan Güner ve 76. dakikada Emre Gültekin'in golleriyle farkı dörde çıkardı.

İnegölspor'un tek golü ise 86. dakikada Koray Kılınç'ın penaltı vuruşundan geldi. Karşılaşma Ankaragücü'nün 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İNEGÖL KÖFTESİ GÖNDERMESİ

Karşılaşmanın ardından Ankaragücü'nün farklı galibiyeti sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Sarı-lacivertli kulübün resmi hesapları ve taraftarlar, rakip takımın şehriyle özdeşleşen İnegöl köftesine gönderme yapan paylaşımlarda bulundu. "İnegöl Köftesi" ifadeleri sosyal medyada kısa sürede etkileşim topladı.

Bu sonuçla puanını 7'ye yükselten Ankaragücü, ligde önümüzdeki haftayı BAY geçecek.